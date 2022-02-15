【開心速遞X鐵拳英雄】陳國峰演Liza同鄉充滿喜感　暖爸Penny兼任健身教練幫補家計

陳國峰（Penny）於劇集《鐵拳英雄》演反派金燦龍，有連場打戲兼拳拳到肉。在昨晚（2月14日）的處境劇《愛‧回家之開心速遞》內，Penny同樣有份登場，飾演Liza（姜麗文飾）的同鄉兼未婚夫甸奴，與池子孝（阮政峰飾）為爭女神而約定決鬥，在劇中以拳王身份展現其打鬥實力外，更發揮喜劇才華。

《愛‧回家之開心速遞》的甸奴爲Liza堅守兒時約定，現實中身爲兩孩之父的Penny擁有幸福家庭，更在疫情期間積極尋方法自救，曾操肌復出做回老本行，擔任健身教練以減輕收入下造成的影響，完全是在疫境中自強的好例子！

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演甸奴入型入格

Penny在昨晚（2月14日）播出的一集「情人節生死戰」中飾演雷公（白彪飾）從菲律賓新聘的保鏢甸奴，原來他正是Liza的同鄉兼兒時「未婚夫」。Liza在情人節前在香港重遇對方，甸奴向她承諾會在兩年後與她回菲律賓成婚。

甸奴與阿孝因Liza起爭執，並二人相約上擂台爭奪Liza，如甸奴在五分鐘不可打敗阿孝，就會與Liza解除20年前的婚約。阿孝最後堅持上擋台，又不停在擋台上跑來跑去，避過與 甸奴正面交鋒，最後成功以「矛招」捱過5分鐘，甸奴承諾取消與Liza的婚約，但最後又再現身指自己會努力在兩年內再次追求Liza。

身爲中泰混血兒的Penny在劇中與姜麗文同樣以菲律賓口音說話，也看得網民相當投入，角色也獲得劇迷送上好評：「陳國峰的演出令人覺得驚喜」、「陳國峰都做得好好呀！比多啲機會啦」、「掂喎！陳國峰似呀！」、「照睇喱條線有得發展，仲可以更好笑兼有得打，一於加重碼啦！」。

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操肌復出做老本行

Penny去年在社交平台分享一段健身前後轉變的短片，並寫道：「努力改變，不斷進步，這就是人生。」。從短片中所見，他由把肥肚腩練成結實腹肌，而Penny之所以下定決心操Fit自己，其實是由於疫情之下收入大減，故重操故業，復出擔任健身教練。

另外，他也曾被拍到與另一TVB藝員莫家淦搬運大量太陽能板上貨櫃車，更於放飯時間，更與工友們一起席地而坐吃飯盒，放下藝人身段，在疫情下努力賺外快幫補家計。

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參加《超級巨聲II》入行

Penny於2010年參加《超級巨聲II》入行，比賽前已任職健身教練，身材相當健碩！他入行後被安排主力拍攝劇集、綜藝節目，曾憑《兄弟幫》獲提名為萬千星輝頒獎典禮2011、2014的「最佳節目主持」。

他在2019年於旺角麥花臣場館舉行首個個人演唱會，並在2021年7月由經理人合約轉為基本合約。

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另外，他在2013年與「巨聲幫」吳業坤、無綫電視綜藝及體育科監製謝英偉以及一眾友人在開設日本拉麵店「巨一麵堂」，後來再於於香港島開設分店「巨二麵堂」。

在感情生活方面，他於2016年與拍拖8年的女友黃思雅結婚，2017年誕下長子Regan，第二名兒子就於去年出生。Penny不時於社交平台分享一家四口的生活點滴，十分溫馨。