【Star Talk】陳自瑤婚後專注家庭錯過事業發展　靚媽Yoyo憑實力終獲肯定

▲ 陳自瑤（Yoyo）受訪直言於黃金時間缺乏機會。

TVB藝人陳自瑤（Yoyo）於2004年入行，首部作品為青春劇《赤沙印記＠四葉草.2》，甫一出道便已入屋。

可惜陳自瑤於黃金時期缺乏機會，加上於2011年與王浩信結婚及翌年誕下女兒後專注於家庭上，令Yoyo經歷事業低潮期，直到於《萬千星輝頒獎典禮2021》奪得「最佳女配角」終獲肯定。

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21年演藝路

陳自瑤最近接受娛樂新聞台《Star Talk》訪問，大談21年來走過的演藝路。

Yoyo謙稱自己又蠢又呆，自我形容為一個缺乏自信的人。她謂：「可能外界以為我很醒目，但我經常都覺得自己很蠢、很鈍，而且很多事情都比不上別人。」

被封為「緊張大師」的她直言：「我會擔心每件事都做得不好，可能一般觀眾都不認識我，其實緊張的背後原因源於缺乏自信。」

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黃金時期缺機會

Yoyo直言當初入行就是想爆紅，卻一直缺乏機會，「做了很多年都覺得沒甚麼機會，加上入行時正值黃金時期，偏偏當時結婚產女令重心都搬到家庭上。」

她指自己個性被動，「因為很多人真的會去爭取機會，多跟導演、監製聊天並表達想法，但我都唔識做。」

童年夢想

原來Yoyo自小的夢想是當社工，「如果我當時繼續學業，相信會成為社工。不過我選擇了入行，那時身邊的朋友都很驚訝，且沒人看好我，紛紛說『佢得唔得㗎？都唔適合佢。』就連我也沒想過自己會從演這麼多年。」

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實力獲認可

模特兒出身的Yoyo於2004年加入TVB，憑《赤沙印記＠四葉草.2》的葉茵一角漸露頭角。然而，Yoyo其後都未有太多發揮機會，在演藝路上一直浮浮沉沉。

直到2020年，Yoyo憑《那些我愛過的人》的錢莉媛獲得不少好評，且首度入圍「最受歡迎電視女角色」，同時亦為「最佳女配角」的熱門人選。

終於，Yoyo在《萬千星輝頒獎典禮2021》憑《寶寶大過天》的葉帆奪得「最佳女配角」，實力獲得肯定。

她之後亦分別獲得《好聲好戲》傑出聲演總冠軍及《識貨》主播總冠軍，可見她實力與人氣俱備。