【家族榮耀】劇中名錶逐個睇　張智霖戴逾160萬「錶王」Patek Philippe

▲ 盤點《家族榮耀》男演員名錶。

正於TVB熱播的劇集《家族榮耀》由張智霖、楊茜堯、李彩華、羅子溢、黃浩然、熊黛林、郭政鴻、梁靖琪等主演，除陣容強盛外，《家族榮耀》內演員服裝、手袋全部名牌，李彩華更動用超過百萬元私伙收藏，款式幾乎集集不同。

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逾百萬首期價

。手袋是女士身份的象徵，而男士就當然是名錶。劇中男演員每人均戴上名貴手錶，件件都價值不菲，尤其男主角之一的張智霖。

雖然他在《家族榮耀》飾演馬氏集團行政總裁副手Marco，但所戴的卻是百達翡麗，價錢已完勝劇中馬家3位少爺的手錶。

5712/1A有錶王之稱，自去年傳出停產消息後，目前炒價已超過160萬元，比起官方價錢32萬高5倍，隨時夠畀首期！

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少爺款式較「平民」

至於飾演二少爺Joe的黃浩然，則戴勞力士的Daytona（地通拿），如今炒價高達60多萬元。

飾演三少爺Thomas的羅子溢，手上所戴的是Jaeger-LeCoultre，約6萬元；飾演大少爺馬耀宗的郭政鴻，亦是戴上約5萬元的Panerai，兩隻款式較為「平民」。

至於飾演表舅老爺的艾威，戴上愛彼錶（Audemars Piguet）的皇牌系列Royal Oak（皇家橡樹），官方價錢為19萬元，如今炒價已達25萬至30萬元。

撰文 : TOPick柴犬出動