【兒童疫苗】5歲至11歲兒童周三可接種復必泰 必知副作用等7個Q&A

▲ 5至11歲兒童明起可接種復必泰，拆解復必泰的副作用。

第五波疫情嚴峻，本港先後有兒童染疫出現死亡及危殆，當局呼籲家長盡快為子女注射新冠肺炎疫苗。5至11歲兒童可由明天（2月16日)起接種復必泰疫苗，當局在港島、九龍和新界共設立3間兒童社區疫苗接種中心，為有關兒童接種復必泰疫苗，家長可透過疫苗接種計劃專題網站，為兒童預約到兒童社區疫苗接種中心接種。

若爸媽決定為子女注射復必泰，TOPick綜合衛生防護中心的資料，留意以下注意事項。政府強調，除兒童社區疫苗接種中心外，5至11歲兒童不能在其他地方接種復必泰疫苗。

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1. 3間兒童社區疫苗接種中心地址

由2月16日起提供服務，由醫院管理局營運：

香港兒童醫院兒童社區疫苗接種中心 圓洲角體育館兒童社區疫苗接種中心

由2月24日起提供服務，由香港大學營運：

香港大學駐港怡醫院兒童社區疫苗接種中心

2. 需要接種多少劑新冠疫苗？

5至17歲的兒童及青少年，兩劑疫苗接種之間相隔12個星期。政府指出，新的數據顯示，延長接種第一劑和第二劑復必泰疫苗的間距時間能產生較佳的免疫反應，而出現心肌炎和/或心包炎的風險亦較低。

另外，專家建議部分人士如免疫力弱人士接種第三劑新冠疫苗，第三劑與第二劑之間相隔最少28 天。

3. 注射的位置？

專家建議，兒童及青少年於大腿前外側中段部位以肌肉注射方式接種復必泰疫苗，但尊重選擇在上臂注射的個人意願。他們可穿著寬鬆、易於捲起或其他合適的衣物以便接種。

4. 5至11歲接種的劑量？

5至11歲的兒童每劑所接種的劑量是成人所接種的1/3，但成分與成人所接種的相同。但12至17歲的青少年每劑所接種的劑量和成分，均與成人所接種的相同。

5. 復必泰疫苗的副作用

衛生防護中心資料顯示，復必泰疫苗的整體安全性在12至15歲的青少年與16歲或以上的接種者相若。

非常常見的副作用： 注射部位疼痛和腫脹、疲倦、頭痛、肌肉痛、寒顫、關節痛、腹瀉和發燒(12至15歲之青少年出現上述副作用的機會可能會較成年人略高)

常見的副作用：注射部位發紅、噁心和嘔吐

不常見的副作用：淋巴結腫大、感覺不適、手臂疼痛、失眠、注射部位發癢、過敏反應(如皮疹或瘙癢)、感到虛弱或乏力/困倦、食慾下降、過度出汗和夜間盜汗

此外，心肌炎和心包炎是復必泰疫苗的已知異常反應，主要發生於青少年接種第二劑後。當局建議青少年及年輕人在接種復必泰疫苗後一星期內應避免劇烈運動。

6. 與其他疫苗的相隔注射時間？

3至17歲兒童及青少年即將/早前已接種 其他疫苗，例如流感疫苗，應最少相隔14天才注射新冠肺炎疫苗。

7. 接種疫苗需要攜帶的文件？

未滿18歲的人士須帶同由家長或監護人填妥的2019冠狀病毒病疫苗接種同意書接種疫苗。就11歲或以下的兒童，接種當天須由一名成人在場陪同(如成年親屬、家庭傭工或學校老師 - 如透過就讀學校安排團體形式接種疫苗)。

接種疫苗人士須帶同身份證明文件正本接種疫苗。若兒童身份證明文件中沒有任何照片，例如出生證明書，接種疫苗時須出示帶有學生照片的學校證明文件(例如學生手冊)。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：鄺嫻