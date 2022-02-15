【梅艷芳】第3集梅姐與情人避走泰國　新增片段揭露更多內心世界

▲ 一連5集《梅艷芳》（足本導演版）於Disney+ 獨家上線，最新第3集將於明天上架。（電影劇照）

Disney+獨家播放的《梅艷芳》（足本導演版），新增逾1小時從未曝光片段，再次呈現一代傳奇梅艷芳的精彩人生。首兩集重現梅姐小時候於荔園登台、奪得首屆新秀冠軍加入樂壇、與後藤夕輝未能修成正果的戀愛、首次於紅磡體育館舉行個人演唱會等事業初期重要時刻。

第2集王丹妮、朱鑑然重現《天長地久》經典廣告造型，成為觀眾與傳媒的焦點，以及尾段梅姐收到姐姐婚訊，激起投入事業後封印良久的愛情渴望。

即將於2月16日下午4時上線的《梅艷芳》（足本導演版）第3集，觀眾將會透過新增片段，更詳細了解梅姐與Ben的感情關係與經歷，進一步踏入梅姐的愛情世界。

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一直渴望愛情的梅姐，當得知姐姐梅愛芳準備出嫁以及好友張國榮於事業頂峰時亦萌生退意，她也向契爺兼電影公司老闆何冠昌坦言想告別舞台。

此時何冠昌剛接到一個古裝片劇本，認為劇中的女俠簡直為她度身訂做，指唱歌事業可暫且休息，但好角色難求，何不嘗試先當 「女俠」後再決定往後的發展，怎料梅姐卻於電影煞科宴之夜捲入紛爭，其後與Ben一同遠避至泰國清邁。

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與世隔絕的清邁，雨聲聽起來特別響亮，敲擊着梅姐內心，令抑壓已久的思緒漸漸浮現，童年賣唱的刻苦、避至清邁前如日方中的輝煌事業、已踏入幸福婚姻門檻的姐姐，千頭萬緒糾結於心。

一連5集《梅艷芳》（足本導演版），第3集將於2022年2月16日（星期三）下午4時於Disney+ 獨家上線，逢周三下午4時再上線最新一集。