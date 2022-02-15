【兒童疫苗】家長紛為兒童打疫苗預約爆滿要等到3月底 港媽憂慮：Book咗先再諗

▲ 兒童疫苗預約爆滿。

本港今日（15日）起3歲或以上幼童可接種科興疫苗，網上預約系統爆滿，引起多名港媽在網上熱議，有港媽不滿預約要等到3月底，直言「政府準備好未幫小朋友打針？」

政府日前宣布，可接種克爾來福疫苗（科興疫苗）的最低年齡由2月15日起降至三歲。而5至11歲的兒童由2月16日開始亦可接種復必泰疫苗。大批港媽今日即登入網上預約系統預先，但網上預約系統爆滿，兒童醫院接種中心今日至下月初的預約已滿。記者今早登入該系統，僅見西環還有少少預約位。

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本港第五波疫情嚴峻，近日先後有幼童染疫危殆及死亡，引起大批港媽擔心子女健康。大批港媽見網上預約爆滿即熱議，大批家長慨嘆「科興一針難求」，有港媽稱，預約打針要到3月16日先有得打，私家醫生又稱約滿，

今朝幫小朋友預約打針，要3月16日先有得打，要等超過1個月，會唔會耐左d。私家醫生又話約滿。其實政府準備好未幫小朋友打針？

另一名港媽稱，政府應開多些科興疫苗接種中心給小朋友接種，

私家診所又唔夠針，要排到3月尾4月，想盡快打，唔好拖住打。

亦有港媽稱，打電話預約每次都不成功，「私家有要排隊，要排隊要到3月底，點算，政府有冇辦法。」另有媽媽分享，朋友動員兩位家人致電預約，「打咗一日電話先搵到一間幫個孫仔打」。

本來未有為9歲女兒接種疫苗的陳太表示，自有4歲男童染疫死亡後，已即時研究外國接種復必泰疫苗的醫學研究及數據，知道小童染疫後遺症大後，決定預約復必泰。 她說：「預約咗先，可慢慢考慮打唔打，到時再多小童染疫危殆個案，就好難book到針打！」

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明指，在研究數據方面上，復必泰比科興多。但科興接種人數多，國內以億計人口已接種。從科學層面上可選復必泰，而觀察實際情形，多人接種且未出現嚴重副作用，就可選科興。

他續稱，如身為家長，他會較趨向復必泰，因復必泰和科興一樣，出現輕微發燒現象僅6%；而復必泰抗體水平一定比較高。但值得留意的是，復必泰較常出現針口痛的副作用，機率高達70%。詳情即睇：【下一頁種】

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責任編輯︰王明芳