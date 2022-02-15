【鐵拳英雄】錢芊芊連環殺人兇殘樣暴現　殺人機器唐詩詠為最後Big Boss？

▲ 唐詩詠被指是《鐵拳英雄》裡的Final Big Boss。

《鐵拳英雄》快將進入結局篇，唐詩詠所飾演的錢芊芊一直以來性格善良，武打場面亦不算多，反而集中於他跟陳展鵬的感情線，不過隨著劇情推進，近日劇情交代唐詩詠所演的芊芊疑似連環殺人，今晚播映《鐵拳英雄》裡，化身黑衣矇面人的芊芊更與未婚夫青雲對決，網民更猜測唐詩詠才是最後Big Boss。

昨晚（14日）播映的《鐵拳英雄》講迹唐仁街回復太平，但唐詩詠所飾演的芊芊再次被惡夢纏擾，未幾華僑社兩位手足勳與祥離奇遭人殺害，芊芊更向未婚夫青雲（陳展鵬飾）哭訴自己夢遊殺人，青雲著芊芊別胡思亂想，更稱會生死與共，二人感情昇華。

▲ 芊芊變成「殺人機器」？（取自instagram）

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小柔不想成負累

而今晚播映的第25集《鐵拳英雄》，講迹劉穎鏇所飾演的「小柔」視力倒退，在街上跌倒，被福妹（姚子羚）發現帶到咖啡店，小柔請求福妹別將真相告訴表哥連棘（陳山聰）、小柔坦言不想成為連棘的負累，及後還以搬進大學宿舍為藉口離家。

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及後小柔獨自抵達芭堤雅但接連碰釘，無助之際，連棘突然出現。小柔獲連棘開解，搬回唐仁街。某夜，小柔在街頭突然被一蒙面人施襲，此時連棘跟青雲出現，青雲跟矇面人對決，青雲更差點揭開其面紗。

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芊芊是矇面人

但看其雙眼，已知道矇面人就是芊芊，這麼殘暴的芊芊跟平時判若兩人。

而後晚（17日）播映的第26集，劇情講述眾人開始調查連環的襲擊案，青雲（陳展鵬）懷疑小柔遇襲之事另有內情，事件背後有人操控。另外安娜突然偷襲芊芊（唐詩詠），直言介意她纏擾着青雲，並搶走屬於她的東西，更欲殺芊芊，惟一人現身阻止。

福妹（姚子羚飾）對唐仁街發生的襲擊案主謀甚有眉目，當查出一些眉目時，卻遭到襲擊致重傷，幸好被連棘（陳山聰飾）救起，他從其傷勢斷定是芊芊所為，連棘與青雲鬧分歧。

▲ 福妹也差點遭芊芊殺掉。（劇照）

從劇情推進來看，唐詩詠所演的芊芊會繼續失控殺人，網民更猜測除了吳家樂所演的「路向東」這Big Boss外，唐詩詠也是隱藏的最後Big Boss，而監製文偉鴻於IG貼出唐詩詠的照片，當中有寫道「殺人機器」，疑似劇透！

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雖然有人推測芊芊有雙重人格而失控殺人，但另有網民指跟第一集劇情有關聯，當年步天下遭路向東落藥，才跟連震山互相殘殺，因而推測芊芊也是遭路向東下藥而成為「殺人機器」。