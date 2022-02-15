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【在職媽媽】港媽WFH湊女餵粥仔漏接電話　同事不滿：突然唔見人成個鐘

親子 12:59 2022/02/15

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港媽在家工作只顧湊女，引來同事不滿。

在家工作兼職湊B不容易，一名網民昨於「香港討論區」發文，指公司1月尾開始推行在家工作（WFH），有女同事只顧湊女漏接電話，令工作受阻。網民感不滿，斥「WFH唔係畀你出住糧咁湊仔！」。

港媽只顧湊女

樓主在文中指出，公司1月尾推行在家工作後，沒有硬性規定用膳時間，只要「到時到候報到」，順利完成工作便可以。不少同事有小朋友，要邊上班邊照顧子女，樓主坦言「唔太過分當唔知就算」，但一位女同事因照顧女兒，早上「唔見咗人成個鐘」，有要事卻無法聯繫她，令工作受阻。

樓主續指，工作上有某些細節只有該同事才清楚，昨由早上11時多已聯絡不到她，打電話亦無人接。直至吃午飯前，女同事才回覆，指剛才湊女「餵粥仔」，不知道有人找她。由於工作牽涉另一團隊，對方等了許久仍得不到回覆，便直接找女同事的上司，詢問其情況。上司得知後感不悅：

媽媽同事平時係咪都係咁？會突然間唔見咗人成個鐘？

最新影片：

同事感不滿

上司其後更表示考慮不定時抽查同事，看看他們是否真的在家工作。樓主為此感不滿，斥責同事只顧湊女忽略工作，直指「WFH唔係畀你出住糧咁湊仔！」：

食遲一陣粥仔會點樣？就算一定要呢個時間食粥仔都好，你都可以聽電話㗎！

帖文引來網民討論，有網民表示明白在職家長的苦況，不過仍要以工作為重，「嗰日唔係真係放假，公司搵你真係要搵到」；亦有人建議港媽找其他人幫忙照顧女兒，讓她可以專心工作。

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責任編輯︰王明芳

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