【針後飲食】打針後避免高糖煎炸食物　營養師推介5類食物助恢復強身增免疫力

▲ 打針後多吃5類食物有助身體恢復，提升免疫力。

疫症肆虐，不少市民也接種疫苗。打針前後除了要有充足休息，亦要注意飲食。Helpthy Wellness Center首席營養師梁凱宜（Hayley）在其facebook專頁表示，打針後要避免吃高糖、煎炸等食物，因較易引致發炎。她建議多吃新鮮天然的原型食物，以助打針後身體恢復，提升免疫力。

最新影片推介：

營養師Hayley建議抗疫期間多吃以下五類食物，亦有助打針後讓身體盡快恢復。

1. 含豐富Omega-3脂肪酸的食物

食物例子：三文魚、鯖魚、沙甸魚

作用：減少發炎

Omega-3脂肪酸當中的EPA和DHA可減少發炎症狀。身體會將這些脂肪酸代謝成為消退素和保護素化合物，有抗炎作用。

2. 含豐富維他命C的水果

食物例子：奇異果、士多啤梨、石榴

作用：提升免疫力

維他命C對組織修復、免疫系統的運作扮演重要角色，主要作用是對抗自由基、加強抗氧化能力，幫助合成重要的神經傳導物質，調節體內壓力荷爾蒙。

3. 含豐富維他命D的食物

食物例子：木耳、蘑菇、沙甸魚、豬肉、牛肉、蛋黃、肝臟

作用：強化免疫細胞

維他命D有調節免疫系統、降低發炎反應的功用。

4. 十字花科類蔬菜

食物例子：椰菜花、椰菜、羽衣甘藍

作用：抑制自由基

十字花科類蔬菜含胡蘿蔔素，可保持人體自由基平衡，具調節身體免疫力的作用。

5. 清水/綠茶

作用：抑菌、抗病毒

兒茶素含抗氧化類黃珞素，有抑菌、抗病毒的作用。綠茶與90%黑巧克力皆含有此成分。

確保每天飲水量足夠，最少是體重（kg）x 30（mL）。

內容獲「Eat With Hayley - 營養師Hayley Leung」授權轉載

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃泳欣