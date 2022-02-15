【孕婦確診】本港一周孕婦確診個案達30宗　婦產科教授拆解孕婦打疫苗須知

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本港第五波疫情來勢洶洶，中大醫學院婦產科學系教授潘昭頤今日（15日）表示，孕婦確診個案數字增至兩位數，建議孕婦接種復必泰疫苗，減低并發症。

中大醫學院婦產科學系教授潘昭頤接受電台訪問時表示，過去兩年孕婦感染新冠病毒整體只有50宗，但最近一周孕婦確診個案達30宗，形容升幅厲害，她們的徵狀多數發燒、喉嚨痛等，跟一般人徵狀差不多，但比一般人較易出現嚴重并發症，例如有機會早產、高血壓、妊娠毒血等，以上發生風險會比一般人大2至3倍，所以十分關注以上情況。

被問到孕婦感染新冠病毒如何治療。潘指跟一般新冠患者差不多，視乎孕婦病徵，如果發燒就服退燒藥，亦會提供額外治療，例如駁血針等，因為懷孕與感染新冠病毒會令靜脈血栓塞風險偏高。

被問到分娩時確診會否感染到胎兒。她指傳播風險存在，大約百分之一至三，確診孕婦會在負壓產房進行，而新生嬰兒則交予兒科評估，有機會隔離觀察。

她稱有文獻顯示孕婦在第三期感染新冠病機會較高，建議接種新冠疫苗，減低并發症。補充稱Omicron傳播力高，孕婦接種率低，研究指新冠疫苗未對孕婦有傷害，反而明確顯示減低住院及死亡風險，副作用與其他人相若，屬於輕度或中度，數天後可改善，現時建議孕婦接種復必泰疫苗，至於科興則需更多數據。亦建議餵哺母乳的媽媽亦應接種疫苗，因為其抗體有機會經母體傳給嬰兒。

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記者：余思嵐