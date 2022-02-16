【新品速報】Gimans Care開新店推迪士尼系列口罩　親子裝口罩＋日本紙藝摺納包

▲ 香港口罩品牌Gimans Care登陸大埔及將軍澳，推出不同款式口罩。（圖片由Gimans Care提供）

疫情下，口罩成為每個人的必需品。香港口罩品牌Gimans Care除了於旺角、尖沙咀、銅鑼灣及九龍灣淘大商場設有分店外，近日於大埔新達廣場及將軍澳連理街同時開設新店，讓大家可以購入「打卡-able」的口罩，讓大家可以靚住抗疫！

最新影片

口罩品牌Gimans Care現於大埔新達廣場及將軍澳連理街同時開設新店，同時與Innoduction最新推出多款口罩系列，包括：

Frozen魔雪奇緣系列

絕對是小女孩最喜歡的卡通，是次推出Frozen多款口罩，除了可以作親子裝以外，小朋友亦可以帶的Frozen口罩！

平面日式四摺款，每盒30片，每盒一款，採用獨立包裝，而且每款均有成人尺寸17.5x9.5cm, 女士尺寸16x9.5cm, 兒童尺寸14x8.5cm選擇，價格：$128/盒。

Disney 迪士尼系列

每個人成長總有一齣迪士尼系列陪伴，無論是怪獸公司、反斗奇兵、史迪仔抑或是少女心重的公主系列、美女與野獸、愛麗絲夢遊仙境等等都有，忠粉們萬勿錯過！

平面日式四摺款，每盒24片，採用獨立包裝，而且每款均有成人尺寸：17.5x9.5cm, 女士尺寸：16x9.5cm, 兒童尺寸：14x8.5cm選擇，價格：$99/盒

三眼仔繽紛立體款、魔雪奇緣剪影立體款設成人尺寸：21x8 cm及女士尺寸：19.5x7.5 cm，每盒15片，價格：HK $108/盒，另設兒童尺寸：17x7 cm，每盒10片，價格：$78/盒，全採用獨立包裝。

Tsum Tsum立體款設成人尺寸：21x8 cm，採用獨立包裝，每盒15片，價格：HK $108/盒

三眼仔表情立體款設成人尺寸：21x8 cm，採用獨立包裝，每盒10片，價格：HK $78/盒

Marvel系列

Marvel迷要入手的Marvel口罩，無論想低調淨色為主，抑或以不同Marvel角色均有！

平面日式四摺款，每盒30片，採用獨立包裝，而且每款均有成人尺寸17.5x9.5cm, 女士尺寸16x9.5cm, 兒童尺寸14x8.5cm選擇，價格：$128/盒。

還有3D立體款，只設有成人尺寸21x8 cm，每盒15片，採用獨立包裝，價格： $108/盒。

▼ 點擊圖片放大 +17 +16

Gimans Care x Papery 摺・納包及口罩特別套裝

Gimans Care指全新Crossover的Gimans Care x Papery系列今次聯乘Fluffy House - My Home Cat，推出摺・納包 （by Papery）和限定款口罩，備有Day及Night款，摺・納包概念源自於日本紙藝, OriClutch以手工製造摺疊一體成形，採用洗水牛皮紙以耐用及濺水性見稱，無論送禮自用均十分得體！

摺・納包及限定款口罩套裝：

每盒均有一個摺・納包和3片獨立包裝限定款口罩、口罩尺寸：成人17.5cm x9.5cm

價格： $99/盒

Rilakkuma粉絲們要留意另外現已推出的Rilakkuma輕鬆小熊平面日式四摺款口罩，每盒30片，採用獨立包裝，而且每款均有成人尺寸：17.5x9.5cm, 女士尺寸：16x9.5cm, 中童尺寸：14.5 x 9cm及小童12.5 x 8.5cm選擇。

Gimans Care表示所有口罩系列均在網店以及門市有售，Gimans Care口罩均獲Astm level 3以及歐盟en14683細菌測試通過，大家可以安全使用！

網上商店：

https://shop.gimans-care.com/

門市地址：

香港島銅鑼灣勿地臣街6號B2鋪

旺角亞皆老街56號D2鋪（亞皆老街波鞋街交界）

旺角廣東道1123號福安工廠大廈2樓B室

九龍灣淘大商場二期F171鋪

尖沙咀北京道56號地鋪

新界大埔新達廣場031號舖

將軍澳連理街140號舖

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：蕭雅文