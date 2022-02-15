姜濤支持本地原創tee拍《季前賽》　Ginger Store本地薑tee即日預訂【內附連結】

身為Mirror粉絲的你，又怎可以不知道由姜濤、陳卓賢和呂爵安合演的電視劇《季前賽》正拍攝得如火如荼，雖然這套劇的播文時間還未定案，但不少傳媒和粉絲都出盡方法去到拍攝現場，而早前正有人拍攝到姜濤在籃球場的戲份，當日姜濤還穿上本地品牌Ginger Store的衞衣，支持本地創作，值得大家支持。

▲ 姜濤拍攝《季前賽》時穿上Ginger Store的衞衣。（網上圖片）

一直以來，Ginger Store的創辦人Ken Ma都堅持一個宗旨，就是tee上的圖案必須百分百由本地設計師操刀，背後原來理據十足，他說：「他一定是持有香港身份證的港人；其次，是圖案創作上必須由本地的設計師設計，設計師所包括的範疇亦不僅是時裝，因為我要給人知道，Ginger Store所推出的設計是專業的，不是隨便一個人來供稿都可以推出製成品。」

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今次姜濤所穿上的Breakthroght衞衣，設計者是紋身藝術家Jodic，他風格擅長水墨畫筆觸濃淡相融，作品背面繪有幼蝶破繭及手寫「破」字，前胸則是成蝶展翅和英文語句Any breakdown is a breakthrough。破爛逆境或許只是破繭，突破的必經過程，沉著面對終會迎來展翅的一天。

這一次Ginger Store破例加印，當然是為了照顧姜濤的支持者，而且還加推了短袖版，即日在Ginger Store位於旺角、葵芳和沙田三間門市和官方網站預售，截單日期為2月20日晚上11時，大家還不快快穿上偶像的衞衣上身！

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記者：何偉雄