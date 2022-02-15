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【侏羅紀世界3】最終章《統治霸權》6月上映　兩代主角聚首合作救人類

娛樂 12:56 2022/02/15

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熱門 第五波疫情 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

由環球影業發行的《侏羅紀世界》第三部曲《統治霸權》（Jurassic World: Dominion）將於今年６月頭登場，今輯《統治霸權》為侏羅紀的最終章！

最新影片推介：林淑敏＋許家傑專訪 

而今次最大看點是《侏羅紀公園》（Jurassic Park）和《侏羅紀世界》（Jurassic World）兩大系列兩代主角，破天荒聚首一堂。

《侏羅紀公園》元老級人馬包括羅拉丹（Laura Elizabeth Dern-Harper）、謝夫高拔林（Jeff Goldblum）、森尼爾（Sam Neill）回歸，與《侏羅紀世界》第1、2集的主角基斯柏特（Chris Pratt）、拜絲黛麗侯活（Bryce Dallas Howard）、奧馬司（Omar Sy）等鬥演技。

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今次第三部曲《統治霸權》（Jurassic World: Dominion）劇情講努布拉島毀滅4年之後，人類與恐龍在同一空間共存。

人、龍之間原岌岌可危的局面，隨時失衡崩塌！人類究竟是在造物主宰世界，還是自取滅亡？恐龍是否會重新統治地球，再次成為地球霸主？

撰文 : Topick柴犬出動

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