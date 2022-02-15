【正確飲水】水放過夜細菌數激增　醫生揭4種水勿飲嚴重可致死

▲ 不少醫生及專家現建議市民應多飲水，有泌尿科醫生提醒若錯誤飲水反而會對身體造成危害。

本港正處於疫情高峰期，不少醫生及專家都建議市民應多飲水保持健康、促進新陳代謝，但水也不能亂飲。台灣泌尿科醫生高銘鴻在其Facebook專頁提醒，在4種狀況下的水絕不能飲用，錯誤飲水更可危害身體，嚴重可致昏迷甚至死亡。

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1. 水放過夜 / 放多天

無論直接對嘴飲用的瓶裝或杯裝水，口中細菌會直接接觸到水並會在水中快速繁殖，過夜情況下細菌滋生量已相當恐怖，放多天的水則更不應繼續飲用；因此市民留在家中時不要懶惰，建議每日早上都需更換新一杯水。

2. 在高溫下暴曬後的瓶裝水

外出時不少人求方便會選擇買即棄樽裝水。但需注意塑料瓶身在高溫暴曬的情況下會有化學物質被溶解的風險，因此變得不適宜飲用。瓶身的PET塑膠雖屬於低毒性容器，但在炎熱天氣時如經歷暴曬環境，尤其放於車內，溫度可攀升至70度，仍會釋出有害物質，殘留在水中。

3. 運動後突然大量飲水

相信不少人都聽過運動後不要突然灌水。原因是長時間運動後，流汗會令人體稍呈脫水狀態，若立即飲大量水而沒有補充鹽分，會造成體內慢性水中毒，俗稱低血鈉症。嚴重可引致昏迷甚至死亡。

4. 飲用山泉水

山泉水內含大量細菌、寄生蟲甚至水蛭幼蟲等，會對人體造成危害的物質，並難以確定水源是否受過感染。因此郊遊時萬萬不可飲用路上的山泉水。

正確飲水方式

註冊中醫師李廣冀指出，一日喝2公升水已很足夠，但不包括食物和水果的水分。若有尿道炎，也可以喝多些，例如3公升水。當做完劇烈運動流汗，可能每次會流失2至3公升汗水，所以必須適量補充流失的水分。我們可以透過觀察小便是否微黃，來判斷是否有缺水的情況。如果偏黃，多數因為飲水不足，要更加注意喝水了。

而每次喝水時，應小口小口地喝，每次100至150cc，這樣有利於五臟六腑吸收水分，透過膀胱氣化，肺的通調水道，才能把喝的水，反地深吸力運送給頭目、口腔和皮膚。

他強調，喝水適量就好，大約八杯（250ml），不必追求過多。太多水氣在身體裡面，容易形成濕阻，導致津液無法輸佈，愈飲愈口渴。每杯八杯水只是一個參考，有些人要多喝一些，有些人要少喝一些。

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責任編輯：張沛