【消委會】11款兒童汽車座椅獲4星總評或以上　撞擊測試、方便程度方面表現優秀

▲ 11款兒童汽車座椅４星總評或以上獲推薦，正面及側面撞擊測試、方便程度表現優秀。(消委會提供)

消委會推薦11款兒童汽車座椅獲4星總評或以上，分別在正面及側面撞擊測試、方便程度都表現優秀。另外，消委會發現，2款意大利CHICCO兒童汽車座椅防撞表現遜色，另有11款含甲醛、塑化劑等有害物質，詳情即看【下一頁】。

適用於初生至大約1歲嬰孩：

挪威「Stokke」iZi Go Modular X1 i-Size by BeSafe ($2,690）在正面及側面撞擊測試都表現優秀，獲4星總評。

適用於初生至大約1歲半婴孩：

「Silver Cross」 Dream & Dream i-Size Base ($3,899，包括獨立底座Dream i-Size Base) 及 「Peg Perego」Primo Viaggio Lounge & i-Size Base ($4,390，包括獨立底座-Size Base) 整體表現最好，獲4星半總評，該2款樣本的安全程度俱佳，而且安裝及調校亦方便容易。

「Siver Cross」 Dream ($2,099)、「Britax Römer」Baby-Safe 3 i-Size($2,451) 及Baby-Safe iSense (＄5,280，連同獨立底座Flex Base Sense以套裝形式出售）(以沒有使用獨立底座時的表現計）獲4星總評，亦可考慮，該3款樣本的安全程度俱佳，其中「Siver Cross」 Dream及「Britax Römer」的售價為此組別的機本中最低，但這3款樣本的使用方便程度不及獲4星半總評的「Silver Cross」Dream & Dream i-Size Base及「Peg Perego」。

適用於初生至大約4歲兒童：

「Recaro」 Salia ($5,999)的安全程度不俗，調校亦方便容易，獲4星總評。

適用於大約1歲至12歲兒童：

「Cybex」 Pallas G i-Size ($4.099）的安全程度不俗，整體表現較好，獲4星總評。

適用於大約4歲至12歲兒童：

「Cybex」 Solution Z i-Fix ($2,999) 、「Recaro」Mako Elite 2 ($3,699）及「Maxi-Cosi」 Kore Pro (＄2.499）同獲4星總評，前兩者的安全程度較好，而後者則較方便易用而售價較低。

消委會強調，適用年齡只供參考，選擇安全座椅最重要是配合兒童身高及/或體重，資料見測試結果表。此外，消費者購買前宜参閱有關牌子的網頁（例如網上版本的產品說明書及影片），以瞭解產品的安裝及使用方法等詳情。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：陳麗娜