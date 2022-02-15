【為母則強】「長腳蟹」兒子送花歡度情人節　單親媽呂慧儀：我的小情人

▲ 呂慧儀獲7歲半兒子送花歡度情人節。

爸媽在情人節與小情人過一樣咁sweet！TVB劇《愛‧回家之開心速遞》飾演熊若水的呂慧儀自2018年與黃文迪離婚後，成為單親媽媽獨力湊大「蟹籽」黃柏翹（Anton），兩母子昨齊齊歡度情人節兼兒子7歲半生日，兒子更用利是錢買玫瑰花送給媽媽，冧到爆！

39歲「長腳蟹」呂慧儀昨日在社交平台分享與兒子慶祝情人節的照片，有花有蛋糕，原來每年情人節適逢是蟹籽的半歲生日，故兩母子有個情人節約定，會切埋蛋糕慶祝，今次蟹籽還想要多份生日禮物。

年年都慶祝半歲生日，今年你終於夠膽問我有無禮物……有啊！個蛋糕就係禮物嚟喇！一份份果啲，等你8歲先啦！

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今年呂慧儀特別收到兒子送贈的玫瑰花，笑言「有利是錢真係好」，並祝賀兒子「情人節快樂！我的小情人！」

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愛兒盼媽媽永遠留在地球陪伴

呂慧儀與港男黃文迪的婚姻維持了7年，2015年誕下兒子，至2018年兩人宣布離婚，會共同撫養兒子。現時兒子與媽媽一同生活，兩母子不時在社交平台分享生活點滴。

她曾在接受傳媒訪問分享兒子冧爆她的事，兒子曾在電視中看見媽媽流淚，走過去抱著她，也會擔心媽媽有天離去，希望她永遠都不要上天堂，留在地球陪著他。這些兒子做過的小事及說過的話，都成為呂慧儀努力工作的原因，全靠兒子陪伴助她走出離婚的傷痛。

▲ 兒子幼稚園畢業令呂慧儀非常感觸。（IG圖片）

就讀屋企附近學校小二

呂慧儀尤記得兒子第一天上學時，她曾感動到喊，憶起當時看著只有2歲的兒子穿上校服上學，直到現在他已懂得在校巴上與媽媽講拜拜，是不一樣的感覺。

蟹籽現就讀小學二年級，呂慧儀透露蟹籽獲派心水小學，在住所附近非常方便，令她很開心。不過近兩年疫情反覆，自幼稚園畢業至今都經常停止面授課，令呂慧儀一度擔心兒子未幼稚園畢業就上小學。

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「長腳蟹」科大電子工程系畢業

即使現在兒子又需在家上網課，相信呂慧儀亦有能力指導兒子學習，因她從小到大讀書成績好，以數學科成績最突出，預科選修Pure Maths，在中七那年成為理科全級第一，而她在A-Level高級程度會考中，最害怕中國語文及文化科科取得A級成績，成功入讀對學生英文和數學水平要求極高的香港科技大學電子工程系，非常厲害。

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她在學業方面好勝心強，認為大家都花一樣學費讀書，就要讀到最好，成為取得獎學金的學生。除了擅於計數，呂慧儀亦喜歡研究電路板，家中的電器壞了會自己修理，家中的門鈴是她某年的功課，由她親自設計，沿用至今。

呂慧儀中學時期就讀香港九龍塘基督教中華宣道會陳瑞芝紀念中學，名人校友包括前立法會議員邵家臻、TVB「打女」何佩珉以及ViuTV藝人練美娟。而預科她轉校至位於屯門的加拿大神召會嘉智中學，名人校友則有前無綫新聞主播柳俊江、歌手趙頌茹、港姐陳華鑫及DJ路芙。

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責任編輯︰王明芳