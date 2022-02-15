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【明星豪宅】周海媚北京別墅曝光　為愛犬特設浴缸做Spa　

娛樂 16:32 2022/02/15

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熱門 第五波疫情 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

周海媚與愛犬花園玩雪自拍，北京別墅於Vlog內曝光。

現年55歲的美魔女周海媚早年已把工作重心放到內地，更在2004年起正式移居北京。出名愛狗的周海媚，最近在社交平台開設自家Vlog節目《周海媚的萌寵日記》，拍攝在家裡和寵物生活的日常，片段更把周海媚位於北京的別墅內部曝光。

近年長駐內地的周海媚，近日在其工作室的微博發放了數張她跟愛犬在雪地上的自拍照，所在的地方正正就是她位於北京的別墅豪宅的花園。

最新影片推介：林淑敏＋許家傑專訪

【明星豪宅】溫碧霞家有大花園讓毛孩放電　藉愛犬跟養子建立良好關係

超寵愛毛孩

出名是愛犬之人的周海媚，家中有4隻金毛尋回犬和一隻史納莎，近年開始擴展其社交平台的周海媚，在內地一個影片平台開設自家Vlog節目《周海媚的萌寵日記》，紀錄她與愛犬的日常生活。

當中不乏她下廚煮給自己及愛犬吃，又為愛犬換季收拾衣服，進行寵物與主人的Q&A等等。

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狗狗享受Spa

在影片中，除可以了解到周海媚有多疼愛她的狗狗，最搶眼的還是她的千呎別墅內部。

深居簡出的周海媚非常注重住家，她的豪宅採用歐洲式風格，室外擁有超大花園，狗狗隨時可以出門散步。室內除了寬闊的客廳，另外還有至少兩個偏廳，方便她拍攝影片時隨時可以轉換背景。

視狗如命的她除了為愛犬安排了一間設有King Size睡床的房間，她還為狗狗打備Spa房，當中放有超巨型的寵物浴缸，可以幫愛犬洗澡，另外還有專門用來做Spa的浴缸，不少網友見到都不禁感歎：「做狗好過做人。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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