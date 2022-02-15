【明星豪宅】周海媚北京別墅曝光 為愛犬特設浴缸做Spa
娛樂 16:32 2022/02/15
現年55歲的美魔女周海媚早年已把工作重心放到內地，更在2004年起正式移居北京。出名愛狗的周海媚，最近在社交平台開設自家Vlog節目《周海媚的萌寵日記》，拍攝在家裡和寵物生活的日常，片段更把周海媚位於北京的別墅內部曝光。
近年長駐內地的周海媚，近日在其工作室的微博發放了數張她跟愛犬在雪地上的自拍照，所在的地方正正就是她位於北京的別墅豪宅的花園。
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超寵愛毛孩
出名是愛犬之人的周海媚，家中有4隻金毛尋回犬和一隻史納莎，近年開始擴展其社交平台的周海媚，在內地一個影片平台開設自家Vlog節目《周海媚的萌寵日記》，紀錄她與愛犬的日常生活。
當中不乏她下廚煮給自己及愛犬吃，又為愛犬換季收拾衣服，進行寵物與主人的Q&A等等。
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狗狗享受Spa
在影片中，除可以了解到周海媚有多疼愛她的狗狗，最搶眼的還是她的千呎別墅內部。
深居簡出的周海媚非常注重住家，她的豪宅採用歐洲式風格，室外擁有超大花園，狗狗隨時可以出門散步。室內除了寬闊的客廳，另外還有至少兩個偏廳，方便她拍攝影片時隨時可以轉換背景。
視狗如命的她除了為愛犬安排了一間設有King Size睡床的房間，她還為狗狗打備Spa房，當中放有超巨型的寵物浴缸，可以幫愛犬洗澡，另外還有專門用來做Spa的浴缸，不少網友見到都不禁感歎：「做狗好過做人。」
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撰文 : TOPick柴犬出動