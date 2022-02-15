【兒童疫苗】3歲幼童今起可接種科興疫苗　一文看清可能出現的副作用

▲ 3歲幼童今起可接種科興疫苗，一文看清可能出現的副作用。

第五波疫情下，政府由今日（15日）起降低可接種科興疫苗的最低年齡至3歲，兒童疫苗網上預約系統爆滿，一針難求。另一方面，有家長憂慮子女接種疫苗後出現副作用，猶疑應否安排孩子打針。TOPick整合接種科興疫苗後可能出現的副作用，供家長參考。

接種科興可能出現的副作用

衞生署於網頁指出，疫苗常見副作用通常輕微而且是暫時的，例如輕微發燒、接種部位紅腫或疼痛，部分人有機會出現較嚴重的異常事件，但這些情況較罕見。據衞生防護中心的「科興接種須知」，最新2022年2月14日版本，列明3至17歲兒童或青少年可能出現的副作用如下︰

十分常見（≧10%）

接種部位疼痛

常見（1%-10%）

注射部位硬結、腫脹 發熱 皮膚和黏膜異常 食慾減退 噁心 頭痛 咳嗽 疲乏 流鼻水 喉嚨痛

偶見（0.1%-1%）

注射部位痕癢、紅斑 過敏反應 腹瀉 嘔吐 肌肉痛 咽喉痛 咽部紅斑 上呼吸道感染 腹痛 上腹痛 腹脹 頭暈 淋巴結炎 胸口不適 眼皮炎

至於嚴重副作用方面，衞生防護中心指截至2021年11月，尚未發現經研究者判斷與接種科興有關的嚴重異常事件。

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藥劑師︰科興未出現嚴重副作用

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明接受TOPick訪問時表示，智利曾進行一項小型臨床研究，對象為56名3歲或以上的兒童。研究人員發現，兒童接種科興疫苗的副作用和成人差不多，但防止演化至重症的保護率就高達80%。

崔俊明指出，國內許多3歲兒童已接種科興疫苗，並未出現嚴重副作用。而上述研究亦顯示，疫苗對防止重症、入院有很強有效性，因此家長宜著眼的並非副作用，而是疫苗抗體是否足夠。他續稱在研究數據方面，復必泰比科興多，而觀察實際情形，接種劑量多且未出現嚴重副作用，就可選科興。

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責任編輯︰王明芳