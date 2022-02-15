【防疫措施】教聯會冀當局更新學校防疫指引　包括列明教職員可在家工作

▲ 教育局昨宣布，全港幼稚園、中小學及提供非正規課程的私立學校，將繼續暫停面授課堂及校內活動，至3月6日。（資料圖片）

本港爆發第五波疫情，教育局昨宣布，全港幼稚園、中小學及提供非正規課程的私立學校，將繼續暫停面授課堂及校內活動，至3月6日。教聯會今日（15日）表示，認為目前疫情不樂觀，希望當局不要「唧牙膏式」公布停面授課安排，又促請當局更新給予學校的健康指引，列明何種情況下學校可關閉校舍，並讓教職員可輪流在家工作，考慮在疫情更嚴峻時，讓學校停止開放校舍。

教聯會主席黃錦良表示，業界對當局宣布延長停面授課有意見，指出目前看不到3月6日後疫情會有重大轉變，亦認為疫情不樂觀，質疑屆時亦不能恢復面授課，希望教育局可以做出長遠規劃，而非唧牙膏式公布停面授課安排。他又指出，現時是疫情以來最嚴峻的情況，學校亦不清楚出現確診個案後，是否需要關閉校舍或全校職員進行檢測，形容學校無所適從，亦不知道如何跟進，建議當局要更新指引，列明學校如何處理各種情況，包括師生確診後的安排、強制檢測安排、關閉校舍的條件等，讓學校有所依循。

▲ 教聯會要求當局更新學校健康指引。（教聯會提供）

黃錦良又說，疫情不斷蔓延，學校可能會愈來愈多人確診，現時學校依然開放校舍，有校長目前反映每日都有40至50名學生因無人照顧而需回校，擔心學生回校途中增加感染風險。立法會議員、教聯會副主席鄧飛認為，如疫情持續嚴峻，政府應當機立斷，讓全港實施在家工作，讓家長可留家，學校亦可全面停止運作。

鄧飛又建議，當局可在指引中列明，學校只需安排相應比例的教職員照顧須回校的學生，其他教職員可以輪流在家工作。另外，於疫苗通行證安排方面，鄧飛指出，不少學校擔憂實施情況混亂，望當局盡快提供指引及支援，又提議成立緩衝區，讓沒有接種疫苗的家長可以接送子女。

教育界立法會議員朱國強就建議，當局向特殊學校派發快速測試套裝或定期安排檢測，並向宿舍員工提供津貼。他亦促請當局在新一輪防疫抗疫基金中，支援舉辦學生興趣班的機構。

至於當局將接種科興疫苗的年齡門檻下降至3歲，本身是幼稚園校長的教聯會副主席林翠玲表示，家長就此有很多疑問，希望當局多為家長做解說，並提供相關數據及資訊。

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記者：黃悅晴