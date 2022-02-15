【抗疫的士】逾200部專用的士需按錶收費　輕症患者朝8晚6可召車求診

▲ 周國強期望最快周五啟動「抗疫的士」計劃。（資料圖片）

因應醫管局設立7間新冠指定診所，政府已聯絡的士業界，盼設立專屬車隊，接載患者求診。有業界代表跟政府開會後達成初步共識，期望最快周五（2月18日）啟動「抗疫的士」計劃，首批200部的士每天做一更，朝8晚6運作，乘客要按錶付費；預計政府會以包車形式徵用，業界已招募160名司機參與，期望當局向每部車每天提供2千至3千元津貼。

的士小巴商總會理事長周國強表示，疫情下的士司機收入欠穩定，加入「抗疫的士」車隊有望維持生計，才吸引到一批司機參與；但他稱薪金必須具吸引力，至少每部車每天要有2千元津貼，目前政府還未敲定最終津貼額。

周國強透露「抗疫的士」不會接載普通乘客，車身亦會清楚標示「抗疫的士」，讓乘客區分。每當「抗疫的士」接載完患者後，就要消毒車廂；司機就要每天接受病毒檢測，倘沒染疫才可工作，值班期間也要做好個人防護，如勤洗手及佩戴兩個口罩等，而衞生署亦會向業界提供防疫指引。

的士業議會主席熊永達就認為，「抗疫的士」可保障少數司機生計，業界普遍支持。他相信若司機已打齊三針，做足個人防護，感染風險已經減到最低，即使染疫也未必招至重症。

另外就本地鮮活食品供應欠穩定，林鄭月娥提到當局正聯絡海運公司，研究能否以水路運輸物品到港，利用內河碼頭或貨物起卸區上落貨。她又透露運房局就跨境司機不足的問題，正在跟內地研究解決措施，包括招募更多司機。

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記者：吳卓峰