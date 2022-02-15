【不要忘記我愛你】新片與娜扎結足5次婚　劉以豪即興演吻戲：劇本沒有寫

▲ 娜扎與劉以豪主演愛情電影《不要忘記我愛你》。

由娜扎（前名古力娜扎）及劉以豪領銜主演的浪漫愛情電影《不要忘記我愛你》昨日（2月14日）於內地率先開畫，單日收近5,000萬，更打入新片票房三甲。

最新影片推介：林淑敏＋許家傑專訪

即興演吻戲

日前於北京舉行首映禮，娜扎與劉以豪紛紛到場造勢，二人火花不斷，不僅表示「拍哭戲哭到停不下來」，還主動爆料「演吻戲非常默契」，令現場氛圍十分熱烈。娜扎表示自己看花絮時也覺得甜，而劉以豪則直言：「我們拍了很多劇本中沒有寫的吻戲，因為氛圍到了，導演會要求我們即興發揮。」

片中的幾場催淚戲成為話題所在，娜扎表示：「現在看到那些情景還是想哭。」劉以豪則坦言：「導演黃真真很細膩，她預先準備娜扎的錄音放給我聽時，很快就淚奔了，眼淚不停地掉。」

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

被角色打動

談到片中「愛情是個消遣，認真就輸了」這句扎心的對白時，娜扎在現場鼓勵大家：「你可以不相信愛情會永遠，但要永遠相信愛情。」劉以豪則表示：「認真可能就輸了，但不認真就永遠都無法擁有。」

片中男主角劉以豪只有「一日記憶」，男女主角每天醒來後一次次地重新相愛，也一次次地製造浪漫。娜扎和劉以豪紛紛表示在看劇本時，就被他們的勇氣打動了，劉以豪還坦言：「開拍前做了很多功課。也瞭解到角色的情況是有真實案例的。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

第6度結婚

二人在片中結了5次婚，讓觀眾直呼感動。而首映現場，劉以豪親手為娜扎戴上頭紗，還原戲中的浪漫情景，上演「第6次婚禮」，將感動延續。娜扎更即席分享愛情觀：「細節上的愛，才是頂級浪漫，頂級安全感。」

撰文 : TOPick柴犬出動