蘇麗珊加盟華納做MC張天賦師妹　Cecilia剪短髮迎新開始

▲ 蘇麗珊轉新形象。

憑《哪一天我們會飛》成名的蘇麗珊（Cecilia）正式加盟香港華納唱片，投身歌手行列追尋音樂夢，同公司歌手還包薛凱琪、MC張天賦、林峯等。

蘇麗珊以出道作《哪一天我們會飛》分別提名金馬獎及香港電影金像獎的最佳新演員獎，一直發展演戲事業，當中不乏電影、電視劇、MV，原來她心裏一直藏着個音樂夢。

向來喜歡音樂的蘇麗珊，每次聽歌的時候，都覺得歌者在旁邊陪伴着自己，所以希望自己也可以以唱歌，在有需要的時候陪伴着大家。

▲ 加盟華納唱片。

對於加盟新公司，蘇麗珊興奮地表示可以加入華納這個大家庭覺得很開心和興奮，公司內有很多富有才華的音樂人，期待日後和他們合作的火花。她亦已經和公司開始商議今年的造歌大計，直言：「希望年中會有作品見到大家，自己都有作歌，希望大家聽完我嘅歌會有條路都唔係咁難行啫或者忘憂治癒嘅感覺。」

最近開始拍攝新劇的蘇麗珊為了新劇的角色，剪了一頭短髮，感覺清爽新鮮。新髮型同時為加入新公司，加入音樂行列賦予一個特別的意義，象徵一個新開始。新一年除了拍劇，她同時會努力寫歌，錄音，將會是非常充實的一年。

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