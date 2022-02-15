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【第五波疫情】政務司司長李家超外傭初步陽性　李家超及家人已進行病毒快速測試

社會 13:31 2022/02/15

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李家起在家自我隔離。

政務司司長辦公室發言人今日（15日）表示，政務司司長李家超家中的一名外籍家庭傭工，今日進行新冠病毒快速測試，結果為初步陽性。李家超已進行新冠病毒快速測試，結果為陰性，目前於家中進行自我隔離。

發言人指，該名外傭會盡快按衞生署指引交回深喉唾液樣本作化驗，而李家超及家人已進行新冠病毒快速測試，結果為陰性，並會盡快交回深喉唾液樣本作化驗。為謹慎起見，李家超返回家居進行自我隔離。

李家超原定今日下午以視像出席立法會財務委員會會議，向財委會申請第六輪防疫抗疫基金撥款，現改由商務及經濟發展局局長邱騰華代為帶領相關官員出席。

政務司司長李家超在過去的周六（12日）率領特區政府代表在深圳出席第二次內地與香港疫情交流會，就本港目前疫情形勢交流意見，並就內地支持香港抗疫措施，以及保障內地供港物資等交流討論，當日晚上9時在政府總部會見傳媒，交代有關討論內容。

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記者：黃悅晴　　

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