  • 17°C
香港時間 : 2022215日 (週二) 23:58
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 第五波疫情 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】政務司司長李家超外傭確診　李家超及家人檢測為陰性

社會 22:47 2022/02/15

分享：

熱門 第五波疫情 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

李家起在家自我隔離。

政務司司長辦公室發言人今日（15日）表示，政務司司長李家超家中的一名外籍家庭傭工，今日進行新冠病毒快速測試，結果為初步陽性，其後交回的深喉唾液樣本化驗結果確診為陽性。李家超今早進行新冠病毒快速測試，結果為陰性，交回的深喉唾液樣本確診化驗結果亦為陰性，其後目前於家中進行自我隔離。

發言人指，該名外傭按衞生署指引交回深喉唾液樣本作化驗，確診為陽性，傭工正按衞生署指引在家隔離，等候送院或往隔離設施。而李家超及家人已進行新冠病毒快速測試，結果為陰性，交回深喉唾液樣本作化驗結果亦為陰性。為謹慎起見，李家超返回家居進行自我隔離。

衞生署經評估後將李家超及家人列為密切接觸者，李家超及家人將按「居安抗疫」計劃，在家進行14天家居檢疫，期間須按該計劃的要求進行醫學監測，包括在指定日子進行檢測。

政務司司長辦公室亦已為相關地方進行徹底清潔和消毒，並遵照衞生署衞生防護中心的建議，安排其他相關職員接受檢測。

發言人指，李家超上周末到深圳出席專題交流會前已進行新冠病毒檢測，結果為陰性；今日上午有出席行政會議，期間全程佩戴外科口罩。在檢疫期間，李家超會在家工作，明日（16日）計劃以視像出席立法會會議有關抗疫工作的辯論環節。

【TOPick診症室】快速抗原測試新冠病毒　一分鐘明白如何自行檢測

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃悅晴　　

相關文章

【確診消息】消息：今日暫錄1,510宗確診個案　5,400宗初步確診
今日 11:09
【確診消息】消息：今日暫錄1,510宗確診個案　5,400宗初步確診
【新冠肺炎】社署、郵政、房屋署及食環均有職員染疫　沙田政府合署社署櫃位暫時關閉【不斷更新】
今日 23:16
【新冠肺炎】社署、郵政、房屋署及食環均有職員染疫　沙田政府合署社署櫃位暫時關閉【不斷更新】
【封區檢測】香港仔華富一邨華裕樓730人接受檢測　共發現13宗初步陽性檢測個案
今日 12:59
【封區檢測】香港仔華富一邨華裕樓730人接受檢測　共發現13宗初步陽性檢測個案

你可能感興趣

【確診消息】消息：今日暫錄1,510宗確診個案　5,400宗初步確診
今日 11:09
【確診消息】消息：今日暫錄1,510宗確診個案　5,400宗初步確診
【新冠肺炎】社署、郵政、房屋署及食環均有職員染疫　沙田政府合署社署櫃位暫時關閉【不斷更新】
今日 23:16
【新冠肺炎】社署、郵政、房屋署及食環均有職員染疫　沙田政府合署社署櫃位暫時關閉【不斷更新】
【封區檢測】香港仔華富一邨華裕樓730人接受檢測　共發現13宗初步陽性檢測個案
今日 12:59
【封區檢測】香港仔華富一邨華裕樓730人接受檢測　共發現13宗初步陽性檢測個案
疫情 立法會 李家超

最高瀏覽

【新冠診所】輕症初步確診者明起可到7間診所求醫　每日朝9晚5運作【附地址】
今日 16:43
【新冠診所】輕症初步確診者明起可到7間診所求醫　每日朝9晚5運作【附地址】
【公院隔離】2歲染疫男童一度高燒至40度　確診媽媽親述一家三口入院治療經過
今日 14:11
【公院隔離】2歲染疫男童一度高燒至40度　確診媽媽親述一家三口入院治療經過
【消委會】9款米製麵食含誘肺癌物無機砷　「特惠牌」即食米線鈉含量超營養標籤近4成
今日 10:02
【消委會】9款米製麵食含誘肺癌物無機砷　「特惠牌」即食米線鈉含量超營養標籤近4成