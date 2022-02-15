【第五波疫情】政務司司長李家超外傭確診　李家超及家人檢測為陰性

▲ 李家起在家自我隔離。

政務司司長辦公室發言人今日（15日）表示，政務司司長李家超家中的一名外籍家庭傭工，今日進行新冠病毒快速測試，結果為初步陽性，其後交回的深喉唾液樣本化驗結果確診為陽性。李家超今早進行新冠病毒快速測試，結果為陰性，交回的深喉唾液樣本確診化驗結果亦為陰性，其後目前於家中進行自我隔離。

發言人指，該名外傭按衞生署指引交回深喉唾液樣本作化驗，確診為陽性，傭工正按衞生署指引在家隔離，等候送院或往隔離設施。而李家超及家人已進行新冠病毒快速測試，結果為陰性，交回深喉唾液樣本作化驗結果亦為陰性。為謹慎起見，李家超返回家居進行自我隔離。

衞生署經評估後將李家超及家人列為密切接觸者，李家超及家人將按「居安抗疫」計劃，在家進行14天家居檢疫，期間須按該計劃的要求進行醫學監測，包括在指定日子進行檢測。

政務司司長辦公室亦已為相關地方進行徹底清潔和消毒，並遵照衞生署衞生防護中心的建議，安排其他相關職員接受檢測。

發言人指，李家超上周末到深圳出席專題交流會前已進行新冠病毒檢測，結果為陰性；今日上午有出席行政會議，期間全程佩戴外科口罩。在檢疫期間，李家超會在家工作，明日（16日）計劃以視像出席立法會會議有關抗疫工作的辯論環節。

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記者：黃悅晴