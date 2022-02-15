【ERROR成員】惡搞COLLAR出道帖文 四子預告推出新歌《愛情值日生》
娛樂 15:36 2022/02/15
由梁業（肥仔）、何啟華（Dee）、吳保錡和郭嘉駿（193）組成的宇宙天團ERROR日前預告即將推出新歌《愛情值日生》，令一眾404十分期待。
ERROR最近連環出帖文為新歌造勢，並模仿COLLAR出道前的預告帖文，十分搞笑！
【ERROR成員】四子化身BIGBANG預告出新歌 404落力應援捐善款助毛孩
ERROR於社交平台連續出了9個帖文，不論是排版格式或影片內容都有如之前ViuTV預告女團成員的帖文一樣，引起網民討論。
ERROR寫道
214+ERROR 4 =218
我哋ERROR正式宣佈
2月18號為ERROR國定日「情人s節」
我決定「情人s節」俾個禮物大家
ErRor Comeback
新歌《愛情值日生》
#情人節快樂
#error劣作
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ERROR四子日前齊齊變身成同為宇宙天團的BIGBANG，於社交平台貼出最新改圖，吸引一眾404注意。
此外，ERROR和Wyman的新作不約而同於2月18日面世，令外界猜測ERROR的新作由Wyman親自執筆。 不少404紛紛期待ERROR於2月18日推出新歌，據悉新歌MV亦已拍畢，未知今次四子會為大家帶來甚麼驚喜。
撰文 : TOPick柴犬出動