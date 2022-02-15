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【膠戰男神】魏浚笙攝太歲求安心盼疫情退散　「爺爺」岑珈其自爆放棄舞獅原因

娛樂 14:01 2022/02/15

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熱門 第五波疫情 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

趁元宵佳節，屬虎的新一代男神魏浚笙Jeffrey聯同其《膠戰》的好拍檔岑珈其相約欣賞霸氣型格的醒獅藝術裝置之餘，更齊齊許下新年願望，為香港市民於虎年送上祝福！

Jeffrey與岑珈其因主持遊戲節目《膠戰》而成為好友，二人被現場多個巨型醒獅藝術裝置所吸引，特別是葛民輝（葛爺）早前因近日迎來的第五波疫情爆發而為Figure戴上搶眼而喜慶的紅色口罩造型，二子鬼馬地擺出多個不同甫士與戴上口罩的葛爺Figure自拍，令現場工作人員哭笑不得！

Jeffrey望疫情盡快退去

Jeffrey對於醒獅藝術裝置感到非常親切：「童年時期的新年均在極為熱鬧的舞獅表演下渡過，所以對於眼前的醒獅藝術裝置感到格外親切。」屬虎的Jeffrey今年犯太歲，雖然沒有過分沉迷生肖運程，但亦會攝太歲求安心。而被問到新年願望，sweet爆的Jeffrey表示：「最希望疫情盡快退去，大家都身體健康，而且要多多關心身邊的人，希望每位都能夠事事順心。」完全沒有提及個人願望，被追問下，Jeffrey才反應過來：「過去一年非常慶幸獲得多個不同機會，現在我亦正積極地增值自己，學習不同的技能，如唱歌等，希望未來一年能夠嘗試更多不同的挑戰。」俊朗的外型加上真誠可愛的性格，難怪Jeffrey人氣急升！

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岑珈其曾學習醒獅

而因熱播遊戲節目《膠戰2》 而嶄露頭角，更憑新劇《IT狗》中「Kenneth Sir」一角而深得網民和觀眾喜愛的岑珈其原來曾經學習醒獅：「童年好友的哥哥是醒獅隊出身，當年本是幫忙去撐一撐場，卻因此迷上了醒獅。個子不高的我只能擔任獅頭，但正好配合我愛跳跳紮的性格，把獅頭舞得活靈活現！」

而在學習舞獅的數年期間，珈其亦有跟着舞獅團到處表演採青，但畏高的他經幾番努力亦未能克服跳木樁，最終唯有放棄舞獅。被問到虎年願望時，珈其亦不約而同地表示希望大家身體健康，實屬暖男。而當提到「年輪無疆 獅王無用」潮獅展覽時，珈其精神更為之一振，說拍攝結束後要立即上去欣賞，可見珈其對醒獅的熱愛不減。

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最新影片推介：林淑敏＋許家傑專訪 

撰文 : TOPick柴犬出動

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