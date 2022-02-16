【靚太安樂窩】夫婦經營網店愛收藏古著物品　復古式單位獨有工作室做皮革

▲ 男女屋主喜歡日本古著風，把單位打造成復古式單位。

現時網店盛行，家中空間不但可以成為工作室賣產品，還可以收集個人喜好的古著物品。TOPick訪問設計師Heiman，為大家介紹一個位於深井麗都花園的「家中古著店」單位，男女屋主都喜歡型格復古風，希望單位打造成復古感家居。

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單位面積為570呎，一對80後鐘情日本古著，喜愛懷舊喜好的夫婦，喜歡收集古著物品，為了有更多的儲物空間，設計師Heiman把所有間隔拆除重新規劃，本來的3房1廳改造為2房1廳，將廚屋、廁所及主人房擴大，令空間可以更大更活用。

客廳方面，由於放置沙發的牆壁不夠闊，Heiman刻意用上立體磚延伸牆壁，可以解決沙發位置問題之餘，還可以善用該位置後的玄關空間，掛衣服及放置物品，增加整體vintage感覺。

風格上我們揀選了特色立體磚、絲鋼、清水泥、砂石牆、深色及原木等等， 提升整體復古感覺可以配合戶主的喜好打造聯繫整體風格。

而女户主較關注愛貓的空間，因此客廳會有貓貓層板連天花走廊到房門，讓愛貓可以有空間走動，客廳的牆壁位更設有一個小洞為貓廁所，户主不需使用額外位置放置貓廁所，節省空間。

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主人房以水松木牆紙為主，在海邊位置設陳板延長，再放置坐椅就能成為書枱，讓户主可以對著海景工作，而地台位置設儲物空間，方便户主儲物。

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由於收集舊物品是男户主的喜好，為配合自家經營的復古網店，書房為男户主的工作室，專門放置古著物品，及男户主自家設計的產品，成為拍攝收藏品及產品的地方，還有工作枱讓男户主做皮革，營造屬於戶主的獨有空間。

廚房方面，用上蝦肉色做廚櫃，以深色水泥磚作配搭「不會有太大的對比，同時可以連貫到復古風。」而廁所則以黑灰為主，洗澡位置可以配合浸浴之餘，還設有兩級階梯，可以讓户主在其位置淋浴，兩用設計。

工程詳情：

設計及裝修公司：Deco Farmer Studio，設計師：Heiman chan

裝修時間：4個月

總裝修設計費用約61萬，當中包括全屋全拆，保險、基本裝修、泥水電工、天花及屏風、油漆木工工程及安裝等。

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記者：蕭雅文