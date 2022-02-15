【自備藥物】憂子女染疫須輪候入院　港媽急到診所及藥房配退燒藥及咳水

▲ 不少家長擔心子女染疫，急到診所配退燒藥。

本港近日兒童確診數目增加，繼有一名4歲男童染疫死亡後，再有一名3歲女童染疫後病危。確診人數持續高企，育有一名4歲女兒的李太，擔心女兒若不幸「中招」，或未能獲安排即時入院，昨日自行到診所配退燒藥及咳水。

家長急配退燒藥

李太向TOPick表示，眼見疫情嚴峻，近日先後有幼童染疫危殆及死亡，她擔憂年僅4歲的女兒「中招」，昨日立即找家庭醫生配感冒及退燒藥，包括必理痛、止咳化痰藥，又預備退熱貼。她指診所非常嚴謹，問及平時是否在該診所求醫、最近一次求診日期、家中是否有人不適、所居住的大廈是否有人染疫等資料。她又稱：

小朋友若不幸中招，擔心未必可即時安排入院，有後備藥在家，自己都安心啲。

▲ 李太擔心女兒染疫，到診所配藥。（李太提供）

最近影片：

家長呼籲自備退燒藥求診

此外，有另一名港媽日前於Facebook分享帶發燒女兒求診的心得。她指女兒僅13個月大，本月12日開始發燒，自行檢測後發現呈陽性，不斷打政府熱線卻無人接聽，晚上決定自行到伊利沙伯醫院急症室求診，獲醫院姑娘收症後，她與B女在室外帳篷等了11個小時半，再到室內等候區等多5小時才獲安排上病房，並由丈夫陪床。

由到醫院求診到安排上病房，港媽等候超過15小時，並得知有人等候40小時才有床位。她過後分享4類求診必帶物品，建議家長應自備退燒藥：

足夠防寒衣物

足夠BB奶粉、熱水、尿片及小朋友食物

退燒藥同退熱貼（醫院有機會10個鐘頭後先畀退燒藥BB）

足夠電量供電話使用（有需要逗留長期時間）

崔俊明：輕微病徵可自行服藥

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明早前建議，沒有病徵的患者在家等候期間，仍然要多喝水和休息，有輕微病徵則可服用舒緩頭痛和發燒等的藥物，但服藥後病徵減退，並不代表能消滅病毒，患者仍要按當局指示安排入院或家居隔離：

我們參考外國的經驗，患者若徵狀輕微，醫生一般讓患者自行在家服用舒緩性藥物。

香港兒科醫學會、香港兒童免疫過敏及傳染病學會、香港兒科護理學院、香港兒科護士學會，日前解答家長及照顧者留家照顧確診兒童和青少年的注意事項。四大學會指出，若兒童及青少年出現微燒、頭痛、喉嚨痛可以服用止痛退燒藥，例如撲熱息痛，亦建議病童多進食新鮮蔬菜生果，保持適量活動，配合充足休息和睡眠，是提升身體免疫力和對抗新冠病毒的最好方法。

學會又指出，家長及照顧者毋須過份憂慮，因為感染新型冠狀病毒患者大多數會慢慢康復，大多數病童毋須服用抗病毒藥。發燒會大约维持2至3天。請耐心等候當局作進一步安排。不過若家長發現病童呼吸困難、嘴唇發紫、心口痛、心跳加速、神智突然轉變或模糊、持續發高燒、抽筋跡象或進食困難等徵狀出現，就要馬上召救護車送院。

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責任編輯︰胡嘉儀