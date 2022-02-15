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【公院隔離】2歲染疫男童一度高燒至40度　確診媽媽親述一家三口入院治療經過

社會 14:11 2022/02/15

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熱門 第五波疫情 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

亞夕表示，在公立醫院內須由家長照顧患病子女。（受訪者提供）

新冠疫情嚴峻，確診數字連創新高，近日有確診幼童出現重症甚至死亡個案，情況令人憂慮。TOPick記者訪問一個染疫家庭，確診媽媽亞夕向記者親述，其兩歲半大兒子曾高燒逾40度，入院後一家三口同住一個隔離病房，須由患病父母一同照顧染疫兒子的經過。

亞夕在2月4日凌晨3時，發現其29個月大兒子圓仔發燒，亞夕情急下攜同兒子到浸會醫院求診。同日早上約11時，亞夕收到通知指圓仔初步確診新冠肺炎。亞夕稱：「當時衞生署指示是，不要外出，若發燒可沖暖水涼，嚴重則召救護車。」其後亞夕為兒子量度體溫時，發現其體溫高達攝氏40.9度至42度，亞夕大驚隨即召救護車。

母子二人於下午4至5時被送至伊利沙伯醫院。當時亞夕被告知，該院兒科病房經已爆滿。與醫院人員商討後，亞夕決定與兒子一同入住成人隔離病房，二人亦於翌日正式確診。至於亞夕的丈夫及同住外傭亦於2月6日不適送院，經於急症室負壓病房等待2日1夜後，亞夕丈夫亦入住母子所居的隔離病房空餘床位。亞夕指，直至2月6日，衞生署才「姍姍來遲」，致電他們表示可安排入院。

確診媽媽亞夕（非相中人）親述入院治療經過。（林宇翔攝）

亞夕所居隔離病房內除病床外亦放有桌椅，亦另設保護衣卸除區。在治療期間，亞夕指醫院有為圓仔處方退燒藥，而他服藥後亦很快已無大礙。如3人有其他不適，如咳嗽、喉嚨痛，醫院亦僅會處方如咳藥水等對症藥物。亞夕表示，雖一家三口均有染疫，當中更包括一名2歲多的幼兒，但醫院並未有為他們提供額外照顧。夫婦需要撐着病軀為兒子餵食、洗澡，如有物資短缺，則請求親友轉運物資入院。作為父母，亞夕則認為安排理想：「始終阿仔年紀小，不放心交給其他人照顧。」

現時亞夕和其同住外傭經已康復出院，而圓仔則因病毒量未達出院標準而需繼續留醫，其父亦料會繼續住院照顧兒子。但曾與亞夕聚會的數十個確診朋友，共牽涉約5至6個家庭，當中只有1個家庭已經入院，其他人則尚在等待衞生署安排。

「入院後見到有朋友未被送去任何地方，唔可以出街，但又無醫生紙證明他不可以返工，這是最麻煩的地方。」亞夕認為，其實家居隔離亦可以接受，但當局要有清晰指引。她表示：「好多人都好迷惘，唔知下一步要點。現時確診有好多滯後，政府要諗方法處理。」

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記者：黃穎津

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