【母子決裂】梅啟明稱每月2萬生活費不夠用　直言有「女朋友」天經地義

梅啟明今日（2月15日）在城市花園對開街上舉行記招，就梅媽梅覃美金與他斷絕母子關係會見記者。梅啟明聲稱，因為他之前提出控告電影公司，而梅媽收了電影公司利益，因此梅媽怕惹麻煩才與其脫離母子關係。

梅啟明表示自己擁有梅艷芳商標，因此有權告電影公司侵權，表示誓要堅持到底，並激動指自己是含冤。

同時，梅啟明在場自稱本身有樓收租，但因遇上「租霸」而影響收入，更在場展示文件以證明自己有物業，向電影公司提控不是貪錢。

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指梅媽受唆擺

梅啟明在場稱：「其實喺我04年嘅時候已經註冊咗商標同版權。而係某情況之下，我媽媽係咪收咗人嘅錢而唔同意我去告電影公司，我唔知。而當初係佢叫我入紙，我先行呢步棋，到我行咗之後，佢又要我撤銷，唔係話鍾意食就食，唔鍾意食就吐番出嚟。導火線就喺呢度，佢就要同我脫離關係。」

他激動稱：「如果佢冇受咗人哋利益，佢就唔使驚打官司，就算告上法庭都係我嘅問題，同佢冇關㗎。係落我個名，又冇落佢嘅名，佢係冇法律責任。佢老人家就唔好怪佢，正式係眼又矇 ，耳又聾，佢而家可能俾人擺佈。咁所以我好想搞清楚呢樣嘢。如果電影公司想傾嘅話，就應該知會我。」

不過現場記者問他有何證明梅媽收取電影公司利益，他卻提交不到任何實際證據，最後坦承只是自己的揣測。

但他仍辯稱：「揣測還揣測，事實都有一部份。如果佢冇收咗人錢，佢點解會叫我唔好告？你個係一個點。（你有冇問梅媽點解唔告？）我有問，但佢冇答。（點解你咁唔聽你媽咪講呢？）我梗係唔聽啦！人係要正，無理由你唔啱我都要跟你行。阿媽又點啫。（阿媽唔需要尊重？）阿媽生我出嚟一件事。（梅媽幫咗你好多年！）幫咩我好多年呀！我有手有腳，佢係有幫過我。」

▲ 梅啟明展示文件表示自己有樓收租。

不感激梅媽

因此，他稱對梅媽一點也不感恩：「唔感恩，我一啲都唔感恩。（佢每月都有俾錢你！）你哋知唔知佢一個月收幾多錢？係一個月25萬，而我只係攞2萬蚊。（你係咪嫌少？）唔係少嘅問題，而家咁嘅情況都過咗咁耐，我都唔想講。（梅媽話你好貪財！）我貪財，我就一早貪咗啦！個個月貪佢一兩萬蚊，係咪咁講呀！」

不過，梅媽現時已「閂水喉」，停止向他提供生活費。

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稱有女友屬正常

此外，在場記者追問他為何打工加梅媽提供的生活費也「不夠使」，是否因為包二奶？梅啟明形容對方是「女朋友」，更指有「女朋友」是很平常的事情。

他指：「包二奶呢你哋太過敏感喇，根本冇呢回事，而家人哋幫緊我，因為我唔夠開支，我唔係包二奶，講真我有咩本事包啫。（你背老婆有女朋友，你覺得冇唔啱嘅！）女朋友個個都有喇，（你冇離婚，但有女朋友！）係呀，我未離婚，我係有女朋友。佢係有叫過我過離婚，但我都無所謂。（但你未離婚有女朋友，咁樣對小朋友係咪唔係咁好！）我覺得冇，完全冇影響，根本我唔係去包。」

在今日的「記者會」上，梅啟明不時咳嗽，令在場人士十分害怕。現場記者問他有否接受檢測，他只回答稱自己已打疫苗。