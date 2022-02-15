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【防疫抗疫基金】立法會今日審議270億元基金　 議員倡開工不足、無薪假可享失業援助

政治 15:09 2022/02/15

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立法會今日審議第六輪防疫抗疫基金。（陳國峰攝）

立法會財務委員會今日審議270億元第6輪防疫抗疫基金。會上多名議員關注，今輪基金首次推出的臨時失業支援，開工不足、領取無薪假人士能否受惠，以及沒有強積金戶口的審批問題。

政策創新與統籌辦事處總監何珮玲表示，大部分人都可用強積金戶口紀錄作為核實，但沒有強積金戶口，政府也會有安排，民政事務總署會交給兩個非政府機構，相信他們有專業的能力協助審核。她續指，今次臨時失業支援集中支援失業人士，開工不足及放無薪假人士，會有其他途道提供援助。

工聯會選委界議員黃國指，政府預留30億元作臨時失業支援，失業率要高達12%才會用盡，認為可以擴大計劃，去支援開工不足人士。自由黨飲食業議員張宇人仍指，業界不少員工開工不足，但未有被解僱，希望失業援助也能涵蓋他們。

經民聯商界（第一)議員林健鋒就建議，提出「保就業」計劃優化版，向生業額受打擊的行業，提供供員工薪酬補貼，又促請政府在疫苗通行證實施後，盡快訂立與內地通關時間表，以及完善由外地抵港人士的隔離安排。

另外，政務司司長李家超本身會出席今日視像會議，但由於其家中外傭初步確診，改由商務及經濟發展局局長邱騰華，代為帶領相關官員出席。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：陳宛彤

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