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【冷鋒殺到】天文台料周六開始降溫　周末天氣濕冷最低11度

社會 14:39 2022/02/15

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周六將有冷鋒來襲。（陳國峰攝）

天文台預測，周六（19日）將有一道冷鋒從廣東沿岸襲來，其後氣溫將顯著下降。另外，受到受高空擾動及季候風影響，周末至下周中期華南地區持續寒冷及有雨。

和暖天氣將維持多幾天，天文台料明日部份時間有陽光，但星期四及星期五（17及18日）風勢頗大及有幾陣雨，兩日氣溫均界乎17至19度。惟周六隨冷鋒抵達廣東沿岸，天文台預料，本港氣溫將顯著下降，之後幾日將持續寒冷，加上受高空擾動影響，會多雲有雨。

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周六的溫度將驟降至13至17度，下周日至周一進一步跌至11度到13度，下週二至周四氣溫會有略微回升，維持在12至17度左右。

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責任編輯：袁澍

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