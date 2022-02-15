【新冠肺炎】劍總稱不會派隊參加世界青少年劍擊錦標賽　運動員仍可自費參賽

2022世界青少年劍擊錦標賽將於今年4月在阿聯酋杜拜舉行。不過，香港劍擊總會指，鑑於全球新冠疫情嚴峻，決定不會派隊參加比賽，但運動員仍可自行參加賽事，須自行負擔所以費用、保險、風險等。

劍總發出通告指，為減低感染風險而決定不派隊參賽，符合條件的運動員如欲自行參加賽事，該會除代為報名以外，不會提供任何包括財政的其他協助。今次比賽中港隊共獲青年組4個名額、少年組3個名額，本會將以本地排名及過往比賽成績作決定。

劍總又列明自行參賽條件，包括：18歲以下運動員必須由其家長或監護人陪同，前往當地並全程入住同一酒店房間；運動員及其家長或監護人需自行安排機票前往當地及回港後的隔離安排；負擔參加比賽的保險、所有費用及因疫情而衍生的費用；符合航空公司及當地的入境要求；入住大會安排的酒店及遵守主辦單位及國際劍擊聯會的規定，以及回港時需遵守政府的隔離政策。

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責任編輯：蘇文軒