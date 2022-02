【特首選舉】延遲特首選舉？　林鄭月娥：目前方案未變但不排除一切可能性

▲ 林鄭月娥表示,自己除了在新聞發佈會上沒戴口罩,其他場合做足個人防護。(林宇翔攝)

距離特首選舉提名期僅5日,選舉日亦近在咫尺,惟本港第五波疫情尚未受控,被問到特首選舉會否需要延遲時,特首林鄭月娥表示,目前為止,特首選舉的方案不變,但要視乎疫情變化,調整措施,「所以我現在不能排除任何可能。」(so I could not preclude any possibilities at this moment. )

至於她本人會否參選,林鄭再次表示,不會回答該問題,強調自己唯一的任務,是領導港府,呼籲市民支持,打贏抗疫戰。

林鄭上周二出席行政會議前見記者時,亦被問及特首選舉會否延遲,她當時形容,特首選舉是一個規模很小的選舉,選舉只有不超過1500人,相信執行防控措施,以確保選舉在安全下進行,比立法會選舉容易,因此看不到要因為疫情而押後。她說,這是此刻的評估,由於疫情變化速度快,自己只能盡力,多與大家交代現在最新情況。

特首選舉提名期是2月20日,投票日為3月27日。

另外,林鄭今出席記者會繼續除下口罩,被質疑未能樹立榜樣。林鄭表示,除了新聞發佈會,自己完全做足個人防護,早前落區更佩戴兩個口罩,希望大家不要再該議題上糾纏。

一文看清強制檢測方法及途徑:https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片:https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載:https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯:林曉君