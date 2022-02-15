【特首選舉】延遲特首選舉？　林鄭月娥：目前方案未變但不排除一切可能性

▲ 林鄭月娥表示，自己除了在新聞發佈會上沒戴口罩，其他場合做足個人防護。（林宇翔攝）

距離特首選舉提名期僅5日，選舉日亦近在咫尺，惟本港第五波疫情尚未受控，被問到特首選舉會否需要延遲時，特首林鄭月娥表示，目前為止，特首選舉的方案不變，但要視乎疫情變化，調整措施，「所以我現在不能排除任何可能。」（so I could not preclude any possibilities at this moment. ）

至於她本人會否參選，林鄭再次表示，不會回答該問題，強調自己唯一的任務，是領導港府，呼籲市民支持，打贏抗疫戰。

林鄭上周二出席行政會議前見記者時，亦被問及特首選舉會否延遲，她當時形容，特首選舉是一個規模很小的選舉，選舉只有不超過1500人，相信執行防控措施，以確保選舉在安全下進行，比立法會選舉容易，因此看不到要因為疫情而押後。她說，這是此刻的評估，由於疫情變化速度快，自己只能盡力，多與大家交代現在最新情況。

特首選舉提名期是2月20日，投票日為3月27日。

另外，林鄭今出席記者會繼續除下口罩，被質疑未能樹立榜樣。林鄭表示，除了新聞發佈會，自己完全做足個人防護，早前落區更佩戴兩個口罩，希望大家不要再該議題上糾纏。

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責任編輯：林曉君