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【非法收佣】廉署起訴地盤「工頭」　涉向4名工人收受回佣共18000元

社會 15:21 2022/02/15

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（資料圖片）

廉政公署今日（15日）表示，落案起訴一個東涌公屋建築項目一名分判商前「工頭」，涉嫌向4名工人收受非法回佣共約18,000元，以協助對方獲聘及獲發薪金，已獲廉署准予保釋，以待明日在西九龍裁判法院答辯。
　　 
被告陳志强，57歲，滙基建築工程有限公司（滙基）前「工頭」，被控7項罪名，即兩項串謀使代理人接受利益，違反《防止賄賂條例》第9（1）（a）條和《刑事罪行條例》第159A條；及五項代理人接受利益，違反《防止賄賂條例》第9（1）（a）條。
　　 
案發時滙基是東涌一個公共屋邨建築項目的分判商，在該地盤進行木工工程。被告是滙基的「工頭」。該公司透過員工介紹招聘木工工人。
　　 
本案發生於2019年10月至2020年2月，期間被告介紹了4名木工工人到上述地盤工作。他們受聘於滙基，每日薪金及獎金合共為1,250元。
　　 
其中兩項控罪指，被告涉嫌分別與上述其中2名工人一同串謀，使被告在無合法權限或合理辯解下，接受以每個工作日100元計算的非法回佣，作為被告協助2人受僱和繼續受僱於滙基的誘因或報酬。被告涉嫌從2人收取非法回佣合共8,300元。

另外5項控罪指，被告涉嫌在無合法權限或合理辯解下，從餘下2名工人接受非法回佣分別共8,800元及500元，作為被告協助2人受僱和繼續受僱，或發放滙基的薪金支票給其中1人的誘因或報酬。
　　 
滙基在廉署調查案件期間提供全面協助。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：余思嵐

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