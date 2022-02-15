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【一家染疫】港男足不出戶仍染疫　全家接種疫苗做足消毒強檢揭一家確診

健康 15:59 2022/02/15

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熱門 第五波疫情 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

一名男網民最近分享全家確診Omicron的經歷。

本港第五波疫情肆虐，確診人數節節上升，人心惶惶。一名男網民最近分享全家確診Omicron的經歷，他指自己及家人少有出門， 平時也會做足安全措施，如戴足口罩、做足消毒，並已接種兩劑或以上疫苗，對於因何染疫，感到毫無頭緒。

最新影片：

一名男網民在網上討論區「Dcard」以《全家確診Omicron 你問我答》為題發帖，指日前完成強檢後陸續收到通知，發現全家確診Omicron。網民指自己平時做足防護措施，意想不到竟會染疫：

我同細妹都online teaching 極少出街，老豆返工，阿媽冇做野，只係買餸，平時口罩戴足、消毒做足，出街會用紙巾摸野，都唔知點惹返嚟。

事主回應其他網友提問時指出，媽媽是最先發病的人。全家都已接種兩劑疫苗，而媽媽剛打完第3針不久，自己可能因為年輕，病情較輕：「父母低燒，少咳、喉嚨痛、頭痛、好攰；我同細妹就只係有啲喉嚨痛、兩聲咳、少攰。」

事主指自己是在完成檢測後約兩天被通知確診，暫未收到隔離通知，只有留在家中。而他和家人每日都會食維他命C，出現症狀時也會服用必理痛、咳藥水等。

點擊睇網民留言：

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責任編輯：羅嘉欣

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