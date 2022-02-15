【串謀詐騙】警方拘捕27人疑與78宗網上騙案有關　涉額約1100萬元

▲ 警方指在本月9至14日進行打擊科技罪案行動。（警方提供）

警方今日（15日）表示，拘捕27人，檢獲手提電話及銀行提款卡等，總涉案金額約1100萬元。

警方指，在本月9至14日進行打擊科技罪案行動，在多區拘捕16名本地男子及11名本地女子，年齡介乎16至58歲，涉嫌以欺騙手段取得財產、串謀詐騙及處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（俗稱洗黑錢）。

調查顯示，被捕人懷疑與2020年6月至2021年1月發生的78宗網上騙案有關，類型包括網上情緣騙案、網購騙案及求職騙案，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。



警方稱，隨著科技發展及市民使用網絡愈來愈普及，過去5年，全港科技罪案數字由2017年的5567宗持續上升到2021年的16159宗，升幅為190%。當中，新界南總區處理有關科技罪案的案件更大幅上升，由2017年的934宗上升到2021年的3410宗，升幅為265%。

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責任編輯：余思嵐