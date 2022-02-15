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【第五波疫情】如心酒店集團向退房24小時內染疫客人　收取額外5000元消毒費

社會 17:59 2022/02/15

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如心酒店集團向退房24小時內染疫客人，收取額外5000元消毒費。（資料圖片）

本港第五波疫情嚴峻，確診數字連日創疫情新高。如心酒店集團旗下的非指定檢疫酒店實行新安排，要求房客在入住登記時簽署同意書，如房客因虛報資料並在入住期間或退房後24小時內確診或初步確診新冠肺炎，酒店會向其收取5,000港元費用，以安排專業機構在相關房間及公眾地方進行深層清潔及消毒。

Facebook專頁Meta 元．行為金融學 QT上傳了一張就由如心酒店集團營運總監李世元發出的通告，內容指如心酒店集團的酒店將對所有在入住期間或退房後的24小時內，被列為初步或確診病例的酒店客房客人收取每間客房$5000的額外消毒費用。並會在酒店客房客人入住前簽署一封同意書，已同意酒店通過其登記的信用卡收取這項額外費用。

如心酒店集團回覆指，集團旗下的非指定檢疫酒店採取一系列的措施，盡力減低潛在患者入住的風險，其中包括住客入住登記時須填寫申報表。為確保所有酒店客人均受到適當的防護，如住客申報出現病徵或曾與新冠確診或相關人士接觸，酒店將不會接待相關客人。

集團旗下的非指定檢疫酒店實行新安排，要求房客在入住登記時簽署同意書，如房客因虛報資料並在入住期間或退房後24小時內確診或初步確診新冠肺炎，酒店會向其收取5,000港元費用，以安排專業機構在相關房間及公眾地方進行深層清潔及消毒。

翻查資料，現時如心酒店集團旗下的荃灣西如心酒店低座及銅鑼灣如心酒店，分別為政府第六輪合資格檢疫酒店及第七輪合資格檢疫酒店。

通告內容（網上圖片）

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：李榮忠

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