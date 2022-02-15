【第五波疫情】網傳如心酒店集團向所有入住期間或退房後24小時內染疫的客人　收取額外5000元消毒費

▲ 網傳如心酒店集團向所有入住期間或退房後24小時內染疫的客人，收取額外5000元消毒費。（資料圖片）

本港第五波疫情嚴峻，確診數字連日創疫情新高。近日網上流傳一張就由如心酒店集團營運總監李世元發出的通告，指如心酒店集團的酒店將對所有在入住期間或退房後的24小時內，被列為初步或確診病例的酒店客房客人收取每間客房$5000的額外消毒費用。

Facebook專頁Meta 元．行為金融學 QT上傳了一張就由如心酒店集團營運總監李世元發出的通告，內容指如心酒店集團的酒店將對所有在入住期間或退房後的24小時內，被列為初步或確診病例的酒店客房客人收取每間客房$5000的額外消毒費用。並會在酒店客房客人入住前簽署一封同意書，已同意酒店通過其登記的信用卡收取這項額外費用。

Topick已就事件向如心酒店集團查詢是否屬實。

翻查資料，現時如心酒店集團旗下的荃灣西如心酒店低座及銅鑼灣如心酒店，分別為政府第六輪合資格檢疫酒店及第七輪合資格檢疫酒店。

▲ 通告內容（網上圖片）

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：李榮忠