【第五波疫情】政府公布尚待入院確診者指引　一文看清病毒檢測陽性應如何處理

▲ 本港爆發第五波疫情。（陳國峰攝）

本港爆發第五波疫情，確診宗數屢創新高，政府今日（15日）就確診後有大批尚待移送入院或隔離設施的市民，發放相關指引。政府指出，明白仍在等候移送的市民定必有所憂慮，由於現時醫管局轄下醫院的急症室、病房及社區治療設施均承受極大壓力，無法接收所有初步陽性或確診個案，必須優先處理和照顧風險較高、病情較嚴重的患者，當局向相關市民提供指引，減輕疑慮。

政府指出，如市民透過社區檢測中心或流動採樣站進行病毒檢測後，檢測結果呈陽性或初步陽性，有關個案會列入「新冠病毒病人入院分配系統」，當局會優先處理風險較高人士或病情嚴重患者，按風險評估將有需要的病人移送醫院，其他感染人士會按序移送往社區隔離設施。

等待送院期間出現病徵的處理方法：

如等候期間出現病徵，可致電醫管局熱線，查詢醫療建議；若感染人士出現嚴重徵狀，如持續高燒達攝氏38度或以上，或有氣促、心悸及心胸痛等情況，應致電999熱線，以期盡快安排救護車入院。醫管局亦已準備分階段啓動「指定診所」，協助處理病況較輕微的感染人士。

等待送院期間的個人防護措施：

由於感染人士可能需等候較長時間才能獲安排移送，期間應做好個人防護措施，經常清潔雙手和注意咳嗽禮儀，盡量減低傳播病毒的風險；如家庭情況許可，應留在自己的房間內，關上房門並盡量避免與其他同住人士有面對面的接觸、共同進餐或共享私人物品。如果需要離開房間，須正確佩戴緊貼面部的外科口罩。



至於環境衞生方面，建議盡可能打開窗戶以保持單位空氣流通，並每日清潔和以1比49稀釋家用漂白水消毒家居環境；如與家人共用洗手間，應在每次使用後即時清潔和消毒，並每星期至少一次把約半公升清水倒入每個地台排水口。



當局提醒，感染人士在等候移送期間應盡一切可能留在家中，避免外出；如必須外出，例如前往求診，須做好個人防護措施，盡可能使用點對點交通工具。

如快速抗原測試結果呈陽性的處理方法：



另外，如市民自行使用快速抗原測試，而測試結果呈陽性，應再進行核酸檢測，以作覆檢。有關人士應做好個人防護措施及盡量留在家中，並邀請親友以現有途徑協助取得和運送深喉唾液樣本收集包；如結果仍然呈陽性，當局會視為檢測呈陽性或初步陽性的個案處理。如在有結果前開始出現徵狀，有關人士則可按自身需要徵詢家庭醫生意見；若出現嚴重徵狀，則應緊急致電999熱線。

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責任編輯：黃悅晴