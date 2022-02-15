【封區檢測】華富邨華裕樓今完成圍封行動　港府無發現有人未強檢

▲ 華富邨華裕樓今完成圍封行動，港府無發現有人未強檢（資料圖片）

本港正值第五波疫情，港府昨8時起突襲圍封香港仔華富（一）邨華裕樓，行動今午12時15分完成，港府隨後在華裕樓進行執法行動，以確認華裕樓內所有人士已根據「相關宣告」及強制檢測公告的要求接受強制檢測，行動共檢查了約130名受檢人士的檢測報告，並無發現有人未進行強制檢測。

在這次行動中，房屋署、警務處及衞生署控煙酒辦公室動員共約170名人員，落實執行「相關宣告」和對違反早前發出的強制檢測公告執法。政府亦向受檢人士提供了簡單食物取用，包括罐頭、即食麵和粟米蓉，以方便他們的晚餐安排。

政府亦提醒華裕樓沒有應門的居民，在看到政府張貼的告示後，盡快聯絡政府進行檢查，以排除病毒在小區內可能有機會繼續傳播的風險。

政府強調，會嚴肅跟進受檢人士遵守強制檢測公告以及限制與檢測宣告的情況。任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

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責任編輯：鄧凱文