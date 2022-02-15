  • 22°C
香港時間 : 2022215日 (週二) 16:27
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 第五波疫情 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【抗疫工作】交代官員分工口徑不一　林鄭月娥：李家超當晚只能籠統講述

政治 15:47 2022/02/15

分享：

熱門 第五波疫情 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

林鄭強調，特區政府上下同心，一起推動防疫抗疫工作。（資料圖片）

港府周日公布問責官員與內地對接抗疫工作的分工，與政務司司長李家超在周六的說法有異，引起熱議。特首林鄭月娥今解釋，是次交流會的即時成果，是梳理出個範圍須對接，因此有5個工作小組，而李家超當日只是籠統告訴大家，但翌日政府內部高層決定，不能把所有工作交予一位局長。

林鄭續指，一直都不是這樣做，現時更不應如此，舉例指，過去整年的疫苗接種工作，都由公務員事務局局長聶德權處理，雖然公務員事務局與接種疫苗好像距離很遠，「但這就是上下同心，大家組成抗疫團隊，通過行政長官指令，分工處理工作。」

林鄭表示，由5位局長牽頭，與內地對接，不等於其他局長不參與，例如在過程中出現通關的議題，關口便是由紀律部隊負責，因此保安局局長須協助如何便利通關，或便利檢查由內地進口的貨物工作等。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：林曉君

相關文章

【全力抗疫】5局長分工領導抗疫工作小組　林鄭月娥：特區政府用好中央支持奮力遏制疫情
00:00 2022/02/14
【全力抗疫】5局長分工領導抗疫工作小組　林鄭月娥：特區政府用好中央支持奮力遏制疫情
【致謝議案】港府抗疫工作獲獨立成章優先討論　梁君彥：大家關注防疫最新情況
19:59 2022/02/14
【致謝議案】港府抗疫工作獲獨立成章優先討論　梁君彥：大家關注防疫最新情況

你可能感興趣

【全力抗疫】5局長分工領導抗疫工作小組　林鄭月娥：特區政府用好中央支持奮力遏制疫情
00:00 2022/02/14
【全力抗疫】5局長分工領導抗疫工作小組　林鄭月娥：特區政府用好中央支持奮力遏制疫情
【致謝議案】港府抗疫工作獲獨立成章優先討論　梁君彥：大家關注防疫最新情況
19:59 2022/02/14
【致謝議案】港府抗疫工作獲獨立成章優先討論　梁君彥：大家關注防疫最新情況
鄧炳強 李家超 林鄭月娥 政治

最高瀏覽

【第五波疫情】消息：教育局延長暫停面授課　將取消小六呈分試
15:16 2022/02/14
【第五波疫情】消息：教育局延長暫停面授課　將取消小六呈分試
【防疫方法】確診待送院家居隔離怕傳染家人　節目模擬一家7口生活僅一人不中招方法
12:03 2022/02/14
【防疫方法】確診待送院家居隔離怕傳染家人　節目模擬一家7口生活僅一人不中招方法
【家居防疫】本港現兒童染疫危殆及死亡個案　醫生教家長防疫五部曲免帶病毒入屋
12:04 2022/02/14
【家居防疫】本港現兒童染疫危殆及死亡個案　醫生教家長防疫五部曲免帶病毒入屋