【抗疫工作】交代官員分工口徑不一　林鄭月娥：李家超當晚只能籠統講述

▲ 林鄭強調，特區政府上下同心，一起推動防疫抗疫工作。（資料圖片）

港府周日公布問責官員與內地對接抗疫工作的分工，與政務司司長李家超在周六的說法有異，引起熱議。特首林鄭月娥今解釋，是次交流會的即時成果，是梳理出個範圍須對接，因此有5個工作小組，而李家超當日只是籠統告訴大家，但翌日政府內部高層決定，不能把所有工作交予一位局長。

林鄭續指，一直都不是這樣做，現時更不應如此，舉例指，過去整年的疫苗接種工作，都由公務員事務局局長聶德權處理，雖然公務員事務局與接種疫苗好像距離很遠，「但這就是上下同心，大家組成抗疫團隊，通過行政長官指令，分工處理工作。」

林鄭表示，由5位局長牽頭，與內地對接，不等於其他局長不參與，例如在過程中出現通關的議題，關口便是由紀律部隊負責，因此保安局局長須協助如何便利通關，或便利檢查由內地進口的貨物工作等。

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責任編輯：林曉君