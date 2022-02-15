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【居家隔離】港大公共衞生學院5招抗疫　籲居家隔離人士全天佩戴口罩

社會 15:53 2022/02/15

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熱門 第五波疫情 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

港大醫學院公共衞生學院提出5招家居抗疫貼士。（陳國峰攝）

新冠疫情嚴峻，確診數字連創新高。港大醫學院公共衞生學院提出5招家居抗疫貼士，供家中有人出現病徵，或正在等候進一步的安排的市民參考。

  • 無論是有確診風險人士，還是其他家人，都應該全時間佩戴口罩
  • 難以避免共用洗手間的情況下，可每天使用氯片進行消毒。有確診風險人士先用洗手間，徹底消毒後，同居家人才使用
  • 避免由有確診風險人士準備食物，盡可能分開空間或分時段進食
  • 睡覺時盡量保持空氣流通，關上房門並打開窗戶
  • 可考慮準備探熱針及血氧測量儀，以隨時觀察健康狀況，並在有需要時向醫療機構求助

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：黃穎津

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