【居家隔離】港大公共衞生學院5招抗疫　籲居家隔離人士全天佩戴口罩

▲ 港大醫學院公共衞生學院提出5招家居抗疫貼士。（陳國峰攝）

新冠疫情嚴峻，確診數字連創新高。港大醫學院公共衞生學院提出5招家居抗疫貼士，供家中有人出現病徵，或正在等候進一步的安排的市民參考。

無論是有確診風險人士，還是其他家人，都應該全時間佩戴口罩

難以避免共用洗手間的情況下，可每天使用氯片進行消毒。有確診風險人士先用洗手間，徹底消毒後，同居家人才使用

避免由有確診風險人士準備食物，盡可能分開空間或分時段進食

睡覺時盡量保持空氣流通，關上房門並打開窗戶

可考慮準備探熱針及血氧測量儀，以隨時觀察健康狀況，並在有需要時向醫療機構求助

最新熱門影片：【TOPick診症室】快速抗原測試新冠病毒 一分鐘明白如何自行檢測

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津