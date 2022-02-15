  • 19°C
香港時間 : 2022215日 (週二) 17:44
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 第五波疫情 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【院舍爆疫】多間院舍現確診或初確個案　內附院舍名單

社會 16:41 2022/02/15

分享：

熱門 第五波疫情 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

仁濟醫院藝進同學會護理安老院。（社署圖片）

本港第五波疫情嚴峻，確診數字連日創疫情新高，連續數天新增逾千宗確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞下午出席疫情記者會，交代疫情最新情況。

衞生防護中心今日（15日）公布，新增1,619宗確診個案，全屬為本地個案；同日錄5,400宗初步確診個案（詳情即看：【下一頁】）。而確診個案中涉及多間院舍：

  • 香港耀能協會賽馬會田綺玲學校
  • 溫浩根護理安老院
  • 基督教家庭服務中心尚美家舍
  • 癸未年樂頤居暨耆安長者日間護理中心
  • 浸信會愛羣社會服務處樂群樓宿舍
  • 香港基督教循道衛理聯合教會循道衛理楊震社會服務處深水埗護養院暨日間護理服務
  • 香港聖公會阮維揚長者之家
  • 仁濟醫院藝進同學會護理安老院

【TOPick診症室】快速抗原測試新冠病毒　一分鐘明白如何自行檢測 

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：李榮忠

相關文章

【居家隔離】港大公共衞生學院5招抗疫　籲居家隔離人士全天佩戴口罩
今日 15:53
【居家隔離】港大公共衞生學院5招抗疫　籲居家隔離人士全天佩戴口罩
【封區檢測】華富邨華裕樓今完成圍封行動　港府無發現有人未強檢
今日 15:46
【封區檢測】華富邨華裕樓今完成圍封行動　港府無發現有人未強檢
【第五波疫情】政府公布尚待入院確診者指引　一文看清病毒檢測陽性應如何處理
今日 15:32
【第五波疫情】政府公布尚待入院確診者指引　一文看清病毒檢測陽性應如何處理

你可能感興趣

【居家隔離】港大公共衞生學院5招抗疫　籲居家隔離人士全天佩戴口罩
今日 15:53
【居家隔離】港大公共衞生學院5招抗疫　籲居家隔離人士全天佩戴口罩
【封區檢測】華富邨華裕樓今完成圍封行動　港府無發現有人未強檢
今日 15:46
【封區檢測】華富邨華裕樓今完成圍封行動　港府無發現有人未強檢
【第五波疫情】政府公布尚待入院確診者指引　一文看清病毒檢測陽性應如何處理
今日 15:32
【第五波疫情】政府公布尚待入院確診者指引　一文看清病毒檢測陽性應如何處理
疫情 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 衞生防護中心 衞生署 院舍 風險管理 傳染病

最高瀏覽

【防疫方法】確診待送院家居隔離怕傳染家人　節目模擬一家7口生活僅一人不中招方法
12:03 2022/02/14
【防疫方法】確診待送院家居隔離怕傳染家人　節目模擬一家7口生活僅一人不中招方法
【家居防疫】本港現兒童染疫危殆及死亡個案　醫生教家長防疫五部曲免帶病毒入屋
12:04 2022/02/14
【家居防疫】本港現兒童染疫危殆及死亡個案　醫生教家長防疫五部曲免帶病毒入屋
【新冠肺炎】全家確診等7日未能入院 WhatsApp瘋傳確診者外出買餸【附醫生建議】
11:08 2022/02/14
【新冠肺炎】全家確診等7日未能入院 WhatsApp瘋傳確診者外出買餸【附醫生建議】