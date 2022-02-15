【院舍爆疫】多間院舍現確診或初確個案　內附院舍名單

▲ 仁濟醫院藝進同學會護理安老院。（社署圖片）

本港第五波疫情嚴峻，確診數字連日創疫情新高，連續數天新增逾千宗確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞下午出席疫情記者會，交代疫情最新情況。

衞生防護中心今日（15日）公布，新增1,619宗確診個案，全屬為本地個案；同日錄5,400宗初步確診個案（詳情即看：【下一頁】）。而確診個案中涉及多間院舍：

香港耀能協會賽馬會田綺玲學校

溫浩根護理安老院

基督教家庭服務中心尚美家舍

癸未年樂頤居暨耆安長者日間護理中心

浸信會愛羣社會服務處樂群樓宿舍

香港基督教循道衛理聯合教會循道衛理楊震社會服務處深水埗護養院暨日間護理服務

香港聖公會阮維揚長者之家

仁濟醫院藝進同學會護理安老院

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記者：李榮忠