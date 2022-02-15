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【醫護染疫】醫管局今增逾100位員工染疫　10多名病人入院篩查時發現確診

社會 16:43 2022/02/15

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熱門 第五波疫情 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞。（黃建輝攝）

本地第五波疫情未止，連續數天新增逾千宗確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（15日）下午出席疫情記者會，交代疫情最新情況。

何婉霞表示，100位醫護初步確診，於社區或家居感染，30人列為密切接觸者，當局稍後會再公布詳細內容；十多名病人入院篩查時初確，60多人被列為密切接觸者。

何婉霞又說，目前有2,482名病人在公立醫院等留醫，1,700人於竹篙灣隔離；當中8人情況危殆，一名3歲初步確診女童情況仍然危殆，正於兒童醫院留醫；隔離病床使用率已達9成的上限。

本港今日新增1,619宗確診個案，同日錄5,400宗初步確診，詳情即看：【下一頁】

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記者：黃悅晴

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