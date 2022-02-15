【新冠診所】輕症初步確診者明起可到7間診所求醫　每日朝9晚5運作【附地址】

▲ 輕症初步確診者明起可到7間診所求醫，每日朝9晚5運作

本地第五波疫情令醫療系統不勝負荷，醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今（15日）表示，明起啟用7間位於多區的指定診所，接收初步確診且輕徵病徵病人，如發燒、咳嗽、喉嚨痛，患者要先電話預約，診所會按情況提供適當治療，開放時間每日早上9時至5時，指定診所地址如下：

筲箕灣賽馬會普通科門診診所一樓（筲箕灣柴灣道8號一樓） 預約電話：2560 0211

堅尼地城賽馬會普通科門診診所（堅尼地城域多利道 45 號） 預約電話：2817 3215

柏立基普通科門診診所（新蒲崗太子道東600 號） 預約電話：2383 3311

九龍灣健康中心普通科門診診所（九龍灣啟仁街9號一樓） 預約電話：2116 2812

南葵涌賽馬會普通科門診診所（葵涌葵盛圍310號） 預約電話：2615 7333

圓洲角普通科門診診所（沙田插桅杆街29號地下） 預約電話：2647 3383

天水圍(天業路)社區健康中心一樓（天水圍天業路3號一樓） 預約電話：3124 2200



何婉霞預計，7間診所每日可接收約1,000名病人，名額會有進一步調整，大部分患者被治療後可回家繼續等候入院，而據她了解，運房局會負責處理運送相關病人，如發現有病人情況嚴重將會即時透過救護車安排送入院；她強調，公院隔離病床已達9成使用量即接收上限，公院需優先處理病情較嚴重的病人，感謝較年輕病人在家耐心等候，強調局方沒遺忘每一位病人，已開設熱線予初步確診病人（熱線：1836115) ，解答有關感染控制等問題。

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記者：鄧凱文