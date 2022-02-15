【煽惑投白票】涉轉載貼文煽惑立法會投白票　兩男女認罪成定罪首例

▲ 涉轉載貼文煽惑立法會投白票，兩男女認罪成首定罪案。（資料圖片）

2021年立法會換屆選舉期間，男銷售員及女辦公室助理涉在社交媒體中轉貼前立法會議員許智峯的專頁內含煽惑投白票的貼文，今(15日)於觀塘裁判法院承認在選舉期間內作出藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票的非法行為，成為首被定罪案。裁判官將案件押後至3月15日判刑，先替兩人索取感化及社會服務令報告，兩被告准保釋候判。

2名被告為陳健民（36歲），報稱銷售員；梁月嫦（65歲），報稱辦公室助理，兩人分別被控1項在選舉期間內作出藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票的非法行為，違反《選舉(舞弊及非法行為)條例》(《條例》)第27A(1)條

案情指，2021年立法會換屆選舉於2021年12月19日舉行，提名期為10月30日11月12日，而選舉期間為10月30日至12月19日。

同年10月29日晚上9時許，前區議會兼立法會議員許智峯在其Facebook專頁發貼文，提倡1項名為「如水計劃」的計劃，當中他煽動閱覽者在該選舉中投「白票」以表達對政府的不滿，許並邀請閱覽者在社交媒體轉載或分享該貼文以散布該計劃。

兩名被告於翌日分別在以「陳健民」及「 Alice Leung」為名稱的Facebook專頁轉載許的貼文，公眾可閱覽該貼文。截至同年12月16日，梁的相關貼文仍繼續展示在該專頁上，而陳的貼文則在被捕後未有展示。

同年11月9日，兩被告被遭廉署拘捕，各被檢取1部流動電話。經檢查後發現，許的貼文仍然展示在兩被告的Facebook專頁，而梁曾追蹤許的Facebook專頁，兩被告於警誡下亦承認曾在該專頁上轉載許的貼文。

記者：梁錦麟