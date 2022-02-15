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【新冠肺炎】市民對疫情擴大感憂慮　冀子女接種疫苗建立保護屏障

社會 16:10 2022/02/15

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熱門 第五波疫情 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

本港第五波疫情來勢洶洶，不少人排隊打疫苗。（黃傑偉攝）

本港第五波疫情來勢洶洶，政府由今日（15日）起降低可接種科興疫苗的最低年齡至3歲，兒童疫苗網上預約系統爆滿。

家庭主婦趙太接受訪問時表示，對香港疫情爆發十分擔心，原本擔心兒子接種疫苗後有不良反應，但為安全起見，希望為7歲就讀國際學校三年班的兒子接種疫苗，原本預算兒子可以在學校等待疫苗團隊接種疫苗，但現今復課無期，唯有預約為兒子接種疫苗，自己較為信賴國產科興疫苗，認為疫苗藥性較溫和，適合小朋友接種。

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陳先生指，對每日新增過千宗疫情十分擔心，所以希望為6歲讀小一女兒接種疫苗，但網上預約需要數星期輪候，害怕未接種疫苗已被感染，今日特意由住處勵德邨，來到渣華道希望排即日籌，但職員指即日籌只安排于長者，職員並提示可往郵政局詢問詳細資料，陳先生覺得市民積極往接種疫苗，但政府安排比較混亂，未能配合及方便市民接種疫苗。

另外，任職IT行業的劉先生對疫情十分擔心，尤其看到新聞報道，有年幼4歲小童猝死後發現染疫，及有小童檢疫後病情危殆，所以今天特登請假，為4歲讀中班女兒排即日籌接種疫苗，早前已為7歲兒子接種疫苗。

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記者：黃傑偉

 

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