【第五波疫情】本港新增1,619宗本地感染確診個案　同日錄5,400宗初步確診【不斷更新】

本港第五波疫情嚴峻，確診數字連日創疫情新高，連續數天新增逾千宗確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞出席疫情記者會，交代疫情最新情況。

衞生防護中心今日（15日）公布，新增1,619宗確診個案，全部為本地個案；同日錄5,400宗初步確診個案。張竹君指，為盡快確定化驗樣本，衞生防護中心將不再重複化驗醫管局已的化驗的樣本。

現時2,482名確診及初陽個案分別在公立醫院、北大嶼山、社區治療設施等醫院，有8名患者危殆，初步確診3歲女童仍危殆，詳情即睇【下一頁】

多間院舍現確診或初確個案，內附院舍名單，詳情即睇【下一頁】

醫管局設7間指定診所予輕症初步確診者求醫，每日朝9晚5運作，詳情即睇【下一頁】

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記者：蘇文軒