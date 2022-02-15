【特首辦染疫個案】行政長官辦公室有職員初步陽性　當局安排相關職員接受檢測

▲ 行政長官辦公室有職員初步陽性，當局安排相關職員接受檢測。

​本港第五波疫情嚴峻，確診數字連日創疫情新高，連續數天新增逾千宗確診個案。衞生防護中心今日（15日）公布，新增1,619宗確診個案，全部為本地個案；同日錄5,400宗初步確診個案。張竹君指，為盡快確定化驗樣本，衞生防護中心將不再重複化驗醫管局已的化驗的樣本（詳情即看：【下一頁】）。

行政長官辦公室今日（15日）表示，辦公室一名職員今日進行新冠病毒快速測試，結果為初步陽性。該名職員會盡快按衞生署指引交回深喉唾液樣本作化驗。

該名職員最後一次上班日期為2月14日，他的日常工作無須接觸公眾，他亦沒有接觸行政長官。他工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，最近沒有外遊紀錄。

​行政長官辦公室已為相關地方進行徹底清潔和消毒，並遵照衞生署衞生防護中心的建議，安排其他相關職員接受檢測。

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責任編輯：李榮忠